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21.12.2021 23:53
Рубрика: Спорт

Колесников признан лучшим пловцом чемпионата мира на короткой воде

Текст: Анна Козина
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Россиянина Климента Колесникова назвали лучшим пловцом чемпионата мира на короткой воде, который завершился в Абу-Даби.

Фото: Attila KISBENEDEK / AFP
Мужская сборная России по плаванию выиграла эстафетное золото ЧМ

Колесников завоевал четыре золотые медали, одержав индивидуальные победы на дистанциях 50 м на спине и 100 м комплексным плаванием, а также в составе команды в комбинированной эстафете 4х50 м и кролевой эстафете 4х100 м. Кроме того, 21-летний Климент получил серебро на дистанции 100 м на спине и стал бронзовым призером в комбинированной эстафете 4х100 м.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA), среди женщин лучшей была признана представительница Гонконга Шивон Хоги, выигравшая заплывы на дистанциях 100 и 200 м вольным стилем. Причем на 200-метровке она установила новый мировой рекорд (1.50,31 секунды).

Командную награду вручили сборной США. В активе американцев по итогам турнира 30 медалей (девять золотых наград, девять серебряных и 12 бронзовых).

Напомним, что российские пловцы завоевали 15 медалей (4-7-4) и заняли четвертое место в общем зачете. В тройке лидеров - команды Италии (5-5-6) и Канады (6-5-1).

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