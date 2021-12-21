Колесников выиграл четыре "золота" на ЧМ на короткой воде в Абу-Даби

Климент Колесников стал самым титулованным пловцом сборной России на чемпионате мира на короткой воде, который во вторник завершился в Абу-Даби.

В 2021 году Климент Колесников 16 раз поднимался на подиум, но он не считает медали, а просто любит плавать. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Последние финалы прошли уже после подписания этого номера "РГ" в печать, но результаты Колесникова точно никто не перебил. Самым удачным для него стал четвертый день турнира, когда он выиграл два индивидуальных "золота" в течение 80 минут - на 100 м комплексным плаванием и потом на 50 м на спине. Хотя, когда чемпион выходил на старт, он не был уверен, что стопроцентно станет первым. Конкуренция все-таки серьезная. К тому же сил и концентрации в концовке сезона, тем более олимпийского, остается не так много. Напомним, что в Токио Климент завоевал серебряную и бронзовые медали на стометровках на спине и кролем. Так что победить в Абу-Даби было очень приятно.

- Внешне кажется, что побеждать легко, но, учитывая текущее состояние в целом, это не так. Когда уставший, больше сил затрачиваешь на то, чтобы не совершить какие-то ошибки, поэтому со стороны спортсмена побеждать на дистанциях за короткий промежуток времени непросто, - цитирует Колесникова пресс-служба Всероссийской федерации плавания. - Я во время дистанции никогда не акцентирую на чем-то внимание, это может сбивать настрой. Конечно, я рад медалям, а вот в какой степени, уже зависит от соревнований, от дистанций и от моего текущего настроения. Например, на прошлом чемпионате мира я был максимально настроен, чтобы победить. Здесь же я максимально был настроен на то, чтобы получить удовольствие.

Климент Колесников: Плыву в удовольствие, на дистанции я в окружении друзей, а не врагов

Эта установка сработала. Помимо двух личных побед и "серебра" на дистанции 100 м на спине на счету Колесникова два командных "золота" - в эстафете 4 по 100 м вольным стилем и в комбинированной эстафете 4 по 50 м. Причем в "комбинашке", где также плыли Кирилл Стрельников, Андрей Минаков и Владимир Морозов, получился очень зрелищный финиш. Сборная России показала одинаковое время со сборной США (по 1.30,51 секунды) и, соответственно, разделила первое место. Колесников был первым на стартовом этапе на спине, Морозов выдал отличный финишный рывок.

- Ответственность была очень большая при передаче эстафеты. Я понимал, что от этих секунд будет очень многое зависеть. У нас это обычно не очень хорошо получается, в сумме от 0,5 до 1 секунды обычно теряем, - признался один из многолетних лидеров нашей команды. - Но по ходу дистанции уже плыл на эмоциях, рядом никого не видел. Просто плыл максимум на последней гонке этого года, наверное, была экстра-мотивация.

Перед заключительными финалами в копилке сборной России было 13 наград - четыре золотые, шесть серебряных и три бронзовых. Мы шли на третьем месте в общем зачете вслед за командами Канады (6-5-1) и США (6-6-11).