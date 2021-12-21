Чикунова выиграла "серебро" ЧМ по плаванию в Абу-Даби

Чемпионка Европы Евгения Чикунова завоевала серебряную медаль чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Абу-Даби.
Фото: РИА Новости
Чикунова стала второй на дистанции 200 м брассом (2.17,88 секунды), уступив американке Эмили Эскобедо, преодолевшей дистанцию (2.17,85). Тройку призеров замкнула британка Молли Реншоу (2.17,96).
В заключительном заплыве соревнований наша эстафетная четверка - Климент Колесников, Данил Семьянинов, Андрей Минаков и Александр Щеголев - финишировали третьими в комбинированной эстафете 4x100 м.
Россияне показали результат 3.20,65 секунды. Победу одержала команда Италии (3.19,76). Второе место заняла сборная США (3.20,50).