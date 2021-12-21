Мужская сборная России по плаванию выиграла эстафетное золото ЧМ

Мужская сборная России завоевала золотую медаль в комбинированной эстафете 4 по 50 метров на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби.

Климент Колесников, Кирилл Стрельников, Андрей Минаков и Владимир Морозов, который здорово отработал финишный этап, показали одинаковое время со сборной США (по 1.30,51 секунды) и соответственно разделили верхнюю ступеньку пьедестала. Третье место заняла сборная Италии с отставанием в 0,27 секунды (1.30,78).

Это уже вторая эстафетная победа для россиян на этом ЧМ. В первый день соревнований Колесников, Минаков, а также Владислав Гринев и Александр Щеголев завоевали золото в заплыве 4 по 100 метров вольным стилем, обойдя итальянцев и американцев.

Кроме того, вчера индивидуальное серебро на дистанции 400 метров комплексным плаванием выиграл Илья Бородин. Он 0,21 секунды уступил японцу Дайе Сэто (3.56,26 секунды). Тем не менее 18-летний россиянин побил европейский и юношеский мировой рекорды (3.56,47).