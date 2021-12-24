Болельщики признали Сафонова лучшим игроком сборной России

Болельщики сборной России по футболу определили лучшего игрока национальной команды в 2021 году. Им стал вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, дебютировавший в сборной.

Голосование проходило в Instagram и в нем приняли участие более ста тысяч болельщиков. Победители определялись по системе плей-офф и в решающем противостоянии сошлись Сафонов и полузащитник "Монако" Александр Головин. В итоге болельщики сделали выбор в пользу голкипера.

Сафонов осенью провел в воротах решающие встречи в отборе на чемпионат мира. Дебют пришелся на товарищеский матч против сборной Польши (1:1), который состоялся 1 июня. На 63-й минуте Сафонов вышел на замену вместо Антона Шунина. Уже 16 июня голкипер "Краснодара" сыграл первый официальный матч за национальную сборную, выйдя в стартовом составе против команды Финляндии (1:0) в рамках Евро-2020. Всего в 2021 году Матвей провел за сборную 7 матчей, пропустив 5 мячей.