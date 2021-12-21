"Барыс" и "Сочи" одержали победы в очередной игровой день КХЛ

В очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ лишь "Барыс" и "Сочи" сумели добиться гостевых побед.

В Екатеринбурге "Автомобилист", отмечающий свой юбилей, принимал казахстанский "Барыс". Во встрече соседей по турнирной таблице на Востоке гости сумели одержать победу со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт во втором периоде встречи после точного броска Романа Старченко. "Автомобилист" старался отыграться и в конце встречи снял вратаря, но Линден Вей снял все вопросы о победителе.

Благодаря этой победе "Барыс" обошел "Автомобилист" в таблице и теперь располагается на седьмой строчке.

Московское "Динамо" на своей площадке принимало "Сочи". Основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в овертайме сочинцы вырвали победу.

"Сибирь" в овертайме переиграла "Локомотив" - 2:1, "Металлург" на своем льду также в дополнительное время победил "Северсталь" - 4:3, казанский "Ак Барс" переиграл челябинский "Трактор" - 5:1, а "Авангард" в овертайме победил "Торпедо" - 3:2.