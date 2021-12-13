В Москве состоялась презентация олимпийской формы для Пекина-2022

В Москве состоялась презентация формы от официального экипировщика олимпийской команды России. В ней наши спортсмены выступят на зимних Играх, которые стартуют 4 февраля 2022 года в Пекине.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков рассказал о своих впечатлениях после показа, организованного на ледовой арене.

- Я и раньше не сомневался, но сейчас еще больше убедился в том, что наши спортсмены будут самыми красивыми и стильными на грядущих Играх, - отметил Поздняков. - Уверен, спортсмены воспримут эту экипировку с большим энтузиазмом. Ведь впервые в нашей практике исполком ОКР доверил атлетам финальную доработку формы, чтобы сделать ее максимально удобной и комфортной. Думаю, этот опыт будет востребован и перед Парижем. И, конечно, надеюсь, что в этой экипировке наши спортсмены выступят так же успешно, как и в Токио. Вообще это уникальный случай, когда в течение восьми месяцев состоятся и летние, и зимние Олимпийские игры.

В Пекине, как и в Токио, наша сборная будет выступать как команда ОКР. Официальную символику в дизайне использовать нельзя. Но интересное решение нашли - это карта-коллаж, собранная из различных географических объектов страны. Принт размещен на куртках-пуховиках, которые входят в комплект теплой парадной формы. Очертания озера Байкал, например, всем хорошо знакомы, но на внутренней стороне куртки все равно нашили подсказку с изображением объектов. Там и Сочи, и Сахалин, и Камчатка, и озеро Ладога.

Без отсыла к стране-хозяйке Олимпиады тоже никуда. Надпись Beijing (Пекин) размещена на бейсболках и полотенцах, а изображение дракона, китайского символа мудрости, силы и процветания, нанесено на футболки. Взгляд притягивают и пиктограммы зимних видов спорта, стилизованные под иероглифы, а также римские цифры XXIV - порядковый номер Игр в Пекине. Они размещены на наградном костюме, куртке, худи, флисовой толстовке и на защитной маске, вшитой в капюшон спортивного костюма.

А что же придумали для цветовой гаммы коллекции Beijing-2022, если российский триколор под запретом? Все модели выполнены в темно-синем, красном и - внимание, яркий акцент - голубовато-зеленом. Последний вариант - это цвет цин, который в китайской культуре символизирует энергию и жизненную силу.

Участники Игр в Пекине и члены делегации получат комплекты из 68 единиц экипировки, среди которых: парадный костюм, утепленный парадный комплект, наградной костюм, тренировочный костюм, спортивные костюм, поло, свитшот, толстовка, джемпер, джинсы, термобелье, шорты и многое другое.

Прямая речь

Александр Легков, олимпийский чемпион по лыжным гонкам:

- Поехать на Олимпийские игры и там пробежать у меня уже не получится, поэтому во время показа испытал другие ощущения. Почувствовал командный дух и постарался отдать частичку себя молодым ребятам. Хочу пожелать им, чтобы зима удалась и февраль 2022-го стал для них лучшим месяцем в жизни. Они к этому долго шли, стремились. Но все должны понимать, что в Пекин они едут от нашей страны, от болельщиков, и будут защищать честь России. Это очень круто.

Евгения Медведева, двукратный серебряный призер Олимпиады по фигурному катанию, посол команды ОКР на Играх в Пекине:

- Мне нравится то, что в коллекции есть яркие цвета - красный, синий, а еще необычные принты, которые очень интересно разглядывать.

Джонатан Гурейро, фигурист, член комиссии спортсменов ОКР:

- Мы с коллегами из комиссии спортсменов видели эскизы, обсуждали первые образцы, вносили наши коррективы.

Анастасия Таталина, фристайлистка, чемпионка мира 2021 года в биг-эйре:

- Я уже участвовала в Олимпиаде в Корее в 2018 году и мне удалось стать финалисткой, несмотря на мой юный возраст. Сейчас я еду на Игры в новом статусе - как чемпионка мира. Мне очень повезло, я вместе с другими спортсменами участвовала в разработке коллекции, так что мы внесли свой вклад в ее создание.