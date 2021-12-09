В Москве прошло ежегодное олимпийское собрание

Ежегодное Олимпийское собрание прошло в четверг в Москве. Обсуждались итоги реализации программы содействия подготовке наших спортсменов и обеспечения участия делегации РФ на минувшей летней Олимпиаде в Токио (Япония), а также подготовка к зимним Играм "Пекин-2022" в Поднебесной.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков при общении с журналистами по итогам собрания отметил, что реализация указанной выше программы признана успешной, ведь в Токио наши атлеты завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды, заняв по общему числу медалей почетное третье место.

- Из-за переноса Игр с 2020 на 2021 год данная программа имела удлиненную продолжительность - не четыре, а пять лет. На реализацию всех мероприятий было потрачено 1,4 миллиарда рублей. Таким образом, стоимость одной медали равняется примерно 20 млн рублей, - уточнил Станислав Поздняков.

Также глава ОКР отметил сложности по подготовке к "Пекину-2022": "У представителей Федераций по зимним видам спорта хватает проблем из-за коронавирусных ограничений. На въезд в ряд стран тяжело получить визы, ОКР ведет большую дипломатическую работу. Сейчас ожидаем от Оргкомитета Игр новую редакцию правил пребывания на Олимпиаде, там еще есть вопросы, связанные с ежедневным тестированием на коронавирус".