Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе могут остаться без бокса, тяжелой атлетики, пятиборья, и даже футбол под вопросом

Международный олимпийский комитет продолжает удивлять экстравагантностью своих решений. На пресс-конференции МОК объявлено о возможных изменениях в программе летних Игр-2028.

Хотя футбол в Токио-2020 вызвал огромный интерес, МОК высказал претензии и к этому виду спорта. Причина не в падении интереса в игре, а неприятие пока еще только обсуждаемого предложения ФИФА о проведении мирового футбольного первенства раз в два года. Не дай Бог это нововведение будет принято. Тогда футбол точно "отберет" часть болельщиков у Олимпиады. Об этом в четверг с тревогой говорил на Олимпийском собрании в Москве и почетный член МОК Виталий Смирнов. Но намерения руководства ФИФА вряд ли найдет поддержку в самой организации. Футбольный календарь и без того перегружен. Так что пока реальная угроза исключения лучшей в мире командной игры мала. Скорее, МОК решил несколько попугать слегка зарвавшихся футбольных руководителей.

А вот в тяжелой атлетике и боксе действительно возникли серьезные проблемы. Пока всего лишь предварительно эти два вида спорта не включены в обязательную олимпийскую программу Игр-2028 в Лос -Анджелесе. Тяжелая атлетика погрязла в допинге. Перепроверка проб, взятых в во время олимпийских состязаний, шокирует. Иногда чуть не все три призера лишаются медалей за применение запрещенных средств. Президент Международной федерации по этому виду спорта был смещен с должности за коррупцию.

В боксе давно бытует мнение, будто медали завоевываются не на ринге, а за его приделами. Судейский произвол имеет место быть, и от Международной федерации по этому виду спорта ждут решительных шагов по наведению порядка.

В современном пятиборье произошла настоящая революция. Из программы исключен конкур, что вызвало массовое негодование действующих чемпионов и звезд прошлых лет. Но с лошадками придется все равно распрощаться. А вот замену конкуру пока не определили, что естественно вызывает некоторые сомнения. Как нет сомнений и в том, что они будут разрешены в ближайшее время Международным союзом современно пятиборья.

Создается впечатление, что в последние годы МОК все чаще прибегает к карательным мерам или к угрозам их применения. Это заставляет задуматься: а нельзя ли более оперативно решать существующие проблемы популярнейших видов спорта иным путем? Есть же такое понятие, как спортивная дипломатия, об использовании которой в штаб-квартире МОК в Лозанне как-то подзабыли. Запугивание и не допуск к состязаниям - не те меры, которые могут спасти мировое олимпийское движение от явной наметившейся тенденции к потере зрительского интереса.

Вряд ли уж очень большое внимание мировой аудитории привлекут скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг. Их включение в олимпийскую программу Лос-Анджелеса-2028 в числе 28 обязательных видов спорта практически решено, что подтвердил президент МОК Томас Бах на пресс-конференции. Это решение далеко не гарантирует увеличение интереса к Играм. Скорее, свидетельствует, что накопившихся проблем у Международного олимпийского комитета накопилось немало.