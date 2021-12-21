НХЛ из-за коронавируса сделает перерыв в сезоне

Из-за распространения коронавируса в клубах руководство НХЛ приняло решение сделать перерыв на несколько дней в регулярном чемпионате.

В ночь на 22 декабря по московскому времени в НХЛ будут сыграны две встречи - "Вашингтон" - "Филадельфия" и "Тампа-Бэй" - "Вегас". После этого лига уйдет на перерыв. 26 декабря игрокам предстоит вернуться в клубы и пройти тестирование на коронавирус.

Если ситуация не усугубится, а сейчас на карантине находятся более ста игроков, то матчи возобновятся 27 декабря.

На фоне этого в ближайшее время должно быть озвучено окончательное решение об участии игроков в Олимпиаде, которая пройдет в Китае в феврале.