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21.12.2021 09:38
Рубрика: Спорт

НХЛ из-за коронавируса сделает перерыв в сезоне

Текст: Максим Домчев
Из-за распространения коронавируса в клубах руководство НХЛ приняло решение сделать перерыв на несколько дней в регулярном чемпионате.
Фото: AP Photo/Luis M. Alvarez Фото: AP Photo/Luis M. Alvarez
Фото: AP Photo/Luis M. Alvarez

В ночь на 22 декабря по московскому времени в НХЛ будут сыграны две встречи - "Вашингтон" - "Филадельфия" и "Тампа-Бэй" - "Вегас". После этого лига уйдет на перерыв. 26 декабря игрокам предстоит вернуться в клубы и пройти тестирование на коронавирус.

Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Если ситуация не усугубится, а сейчас на карантине находятся более ста игроков, то матчи возобновятся 27 декабря.

На фоне этого в ближайшее время должно быть озвучено окончательное решение об участии игроков в Олимпиаде, которая пройдет в Китае в феврале.

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