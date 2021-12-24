Суд оштрафовал ЦСКА за поведение болельщиков на матче против "Зенита"

Савеловский суд Москвы оштрафовал футбольный клуб ЦСКА за поведение болельщиков во время матча против "Зенита".

Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе суда. Причиной для такого решения стало нарушение правил безопасности при проведении официальных спортивных соревнований.

При этом суд мог применить к ЦСКА более строгое наказание в виде приостановки деятельности клуба.

Поводом для наказания послужило поведение болельщиков ЦСКА, которые в матче против "Зенита" устроили пиротехническое шоу, по итогам которого было составлено более 50 протоколов за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.