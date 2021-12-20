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Рубрика: Власть

Депутат предложил поощрять добропорядочных болельщиков билетами на матчи

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

"Для стимулирования образа положительного болельщика" предлагается создать систему поощрения. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от "Единой России", член комитета по безопасности Султан Хамзаев.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Госдума приняла закон о FAN ID для болельщиков

Обращение на эту тему парламентарий отправил министру спорта Олегу Матыцину, сообщает РИА Новости. С предложением он выступил по следам принятия закона о введении Fan ID - паспорта болельщика. Речь об индивидуальной карте, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи. Оформлять паспорта можно будет через порталы госуслуг. Ожидается, что закон в случае подписания президентом вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Хамзаев предлагает ввести и иные льготы для обладателей Fan ID. А именно - для постоянных посетителей спортивных мероприятий, соблюдающих действующее законодательство, организовать бесплатное посещение игр сборной России.

Таким образом, российские власти дали бы понять, что заинтересованы в поддержании имиджа добропорядочного болельщика. Под таковыми понимаются те, кто приходит на матчи не ради "шумного перформанса", а для "цивилизованной поддержки" своей команды.

Ранее льготы - правда иного рода - действовали во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Fan ID давали право бесплатного проезда на общественном транспорте в день матча или на специально выделенных для болельщиков междугородних поездах.

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