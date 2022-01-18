Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признан футболистом года

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски второй год подряд стал победителем премии Международной федерации футбола (ФИФА) - Игрок года. По итогам голосования поляк опередил Лионеля Месси и Мохаммеда Салаха.

Справедливость восторжествовала. По мнению многих экспертов, Левандовски обязан был взять "Золотой мяч" в декабре прошлого года, но его обладателем уже в седьмой раз стал Месси. Что примечательно, в торжественной речи аргентинец подчеркнул, что Роберт заслужил эту награду. Сам поляк вел себя достойно, хотя по его лицу было видно: он рассчитывал выиграть приз, которого его, по сути, лишили годом ранее, отменив вручение "Мяча" из-за пандемии.

В отличие от ситуации двухмесячной давности, на этот раз почти всем было очевидно, что именно Левандовски станет победителем. Хотя в итоге отрыв бомбардира "Баварии" от Месси составил лишь четыре балла - 48 против 44, а Салах набрал 39 очков. Напомним: в голосовании участвовали все тренеры и капитаны национальных сборных, а также журналисты и обычные болельщики.

В прошлом году Левандовски не только завоевал несколько титулов с "Баварией", но и установил несколько личных рекордов. В частности, он побил достижение легендарного немецкого форварда Герда Мюллера пятидесятилетней давности, забив больше всех за календарный год в Бундеслиге (43 гола).

- Польщен, горд и счастлив. Хочу поблагодарить партнеров - мы усердно работаем ради трофеев. Награда ФИФА - для всех, кто меня окружает. Мечтать не мог, что побью рекорд Мюллера по голам в Бундеслиге. Всегда думаю о том, что могу сделать, чтобы установить еще какое-то достижение, - признался Левандовски.

А ведь именно против Левандовски и его сборной россиянам предстоит сыграть в полуфинале стыкового турнира чемпионата мира 24 марта в "Лужниках". В это сложно поверить, но Роберт все еще не забивал на первенстве планеты: в 2018 году поляки принимали участие в финальной стадии турнира в нашей стране, но вылетели уже на стадии группового этапа, а сам Левандовски отличиться так и не сумел.

Лучшим тренером признан Томас Тухель, выигравший с лондонским "Челси" Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. По итогам голосования он обошел рулевого чемпионов Европы итальянцев Роберто Манчини, наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.

- До этого момента у меня был довольно типичный день на базе. Я только что пришел с тренировки, а сейчас на церемонии открыли конверт и назвали мое имя. Я ошеломлен, чувствую себя неловко. Наслаждаюсь этим путешествием, работой в таком большом клубе в данный момент, - сказал Тухель.

Следующую награду получил подопечный Тухеля - голкипер "Челси" Эдуар Менди. В декабре сенегалец уступил в аналогичном голосовании во время церемонии "Золотого мяча" Джанлуиджи Доннарумме. На этот раз Менди опередил итальянца и вратаря "Баварии" Мануэля Нойера.

Специальный приз получил Криштиану Роналду, впервые за 15 лет не попавший в топ-3 претендентов на главную награду. Форвард "МЮ" стал обладателем трофея лучшему бомбардиру в истории. Напомним, что в минувшем году Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную: оформив дубль в ворота ирландцев в поединке отбора ЧМ, португалец со 111 голами опередил экс-форварда команды Ирана Али Даеи (109). По словам Криштиану, которому в феврале стукнет 37, он не собирается останавливаться на достигнутом и намерен играть в футбол еще 4-5 лет.

Россиянам предстоит сыграть против Польши с Левандовски 24 марта в Москве в полуфинале стыкового турнира отбора на ЧМ-2022

- Благодарю всех партнеров по сборной, с которыми я играл в течение прошедших 20 лет. Мировой рекорд был 109 голов, верно? Мне удалось на шесть мячей улучшить его, чем я очень горжусь. Здорово быть лучшим бомбардиром в истории. У меня все еще есть страсть к футболу, к забиванию мячей. Я все еще нахожу мотивацию, даже когда выхожу на тренировку. В 36 лет я чувствую себя очень хорошо, продолжаю усердно работать и хочу продолжить карьеру. Надеюсь выступать еще 4-5 лет. Если вы внимательно относитесь к себе, в своему телу, оно оплатит вам тем же, когда это потребуется, - заявил Роналду.

ФИФА назвала команду года, в которую вошли 11 человек. Символическая сборная выглядит так: Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Давид Алаба ("Реал"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Н Голо Канте, Жоржиньо (оба - "Челси"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Лионель Месси ("ПСЖ"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд).