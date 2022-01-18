Карпин и Джикия проголосовали за Левандовски при выборе лучшего футболиста

В голосовании за титул лучшего игрока 2021 года по версии ФИФА главный тренер сборной России Валерий Карпин и капитан команды Георгий Джикия отдали первое место поляку Роберту Левандовски.

Напомним, что в понедельник нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски был признан лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола. Позже ФИФА раскрыла детали голосования. В нем приняли участия главные тренеры и капитаны национальных сборных. От России голосовали Валерий Карпин и Георгий Джикия.

И Карпин и Джикия поставили польского нападающего на первое место. Наставник сборной России при этом отдал второе место египетскому форварду "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху, а на третью строчку поставил французского нападающего "Реала" Карима Бензема.

У Джикии на второй строчке португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, а на третьем - аргентинский нападающий "ПСЖ" Лионель Месси.