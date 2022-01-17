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17.01.2022 22:30
Рубрика: Спорт

Лионеля Месси не вызвали в сборную Аргентины

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 9(8657)
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси пропустит ближайшие игры сборной Аргентины в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Чили (27 января) и Колумбии (1 февраля).

По информации портала TyC Sports, тренерский штаб "альбиселесты" решил не вызывать Месси, поскольку тот продолжает восстанавливаться после коронавируса и находится в расположении клуба. В последний раз Лионель выходил на поле 22 декабря в гостевом поединке чемпионата Франции против "Лорьяна" (1:1).

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Изначально главный тренер аргентинской сборной Лионель Скалони планировать дать отдых Месси и не прибегать к его услугам в играх с чилийцами и колумбийцами, поскольку команда уже гарантировала себе участие в финальной стадии первенства планеты. При этом сам капитан "альбиселесты" не хотел пропускать матчи, однако в связи с последними событиями он будет вынужден остаться вне заявки.

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