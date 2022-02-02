Дубль Орлова принес "Вашингтону" победу над "Питтсбургом"

Две шайбы российского защитника "Вашингтона" Дмитрия Орлова принесли его команде победу над "Питтсбургом" в овертайме.

"Пингвины" в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ принимали "Питтсбург". Уже в первом периоде команды порадовали болельщиков результативной игрой. Форвард "Вашингтона" Ник Дауд вывел свою команду вперед, но российский "пингвин" Евгений Малкин довольно быстро сравнял счет.

Во второй половине первого периода Брайан Раст во второй раз огорчил голкипера "столичных" Илью Самсонова, но гол Дмитрия Орлова позволил гостям уйти на перерыв с ничейным результатом.

Во втором периоде Раст снова вывел "Питтсбург" вперед, но Даниэль Спронг лишил хозяев победы. В итоге командам предстояло выявить сильнейшего в овертайме, где все решила вторая в матче шайба Орлова, которому ассистировал Евгений Кузнецов - 4:3.

Dmitry O̶r̶l̶o̶v̶ Scorlov's second of the night is your @SamuelAdamsBeer OT winner! 😤 pic.twitter.com/CSPMo2j4Dh — NHL (@NHL) February 2, 2022

Лидер "Вашингтона" Александр Овечкин довел свою серию без очков до четырех матчей. Евгений Малкин довел результативную серию до девяти матчей.