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02.02.2022 08:20
Рубрика: Спорт

Дубль Орлова принес "Вашингтону" победу над "Питтсбургом"

Текст: Максим Домчев
Две шайбы российского защитника "Вашингтона" Дмитрия Орлова принесли его команде победу над "Питтсбургом" в овертайме.

"Пингвины" в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ принимали "Питтсбург". Уже в первом периоде команды порадовали болельщиков результативной игрой. Форвард "Вашингтона" Ник Дауд вывел свою команду вперед, но российский "пингвин" Евгений Малкин довольно быстро сравнял счет.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Во второй половине первого периода Брайан Раст во второй раз огорчил голкипера "столичных" Илью Самсонова, но гол Дмитрия Орлова позволил гостям уйти на перерыв с ничейным результатом.

Во втором периоде Раст снова вывел "Питтсбург" вперед, но Даниэль Спронг лишил хозяев победы. В итоге командам предстояло выявить сильнейшего в овертайме, где все решила вторая в матче шайба Орлова, которому ассистировал Евгений Кузнецов - 4:3.

Лидер "Вашингтона" Александр Овечкин довел свою серию без очков до четырех матчей. Евгений Малкин довел результативную серию до девяти матчей.

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