Главный тренер женской сборной России по хоккею: Остается еще больше сплотиться
Почему не смогли провести тренировку накануне?
Евгений Бобарико: Прощу прощения, что вы приехали, хотели с нами поговорить. Мы уже готовились, с утра был запланирован отъезд, но мы узнали, что не можем выехать из олимпийской деревни и провести полноценную тренировку.
По какой причине?
Евгений Бобарико: По причине того, что у нас есть шесть заболевших человек и нас посадили на карантин.
У них еще есть шансы попасть в состав?
Евгений Бобарико: Конечно, шансы сыграть на Олимпиаде они сыграть имеют, потому что некоторые из них уже сдали отрицательные тесты.
Кто именно попал в список заболевших?
Евгений Бобарико: Болели Фахрутдинова, Гончаренко, Сосина, Николаева, Ганеева и Белякова.
Это же ваши лучшие силы…
Евгений Бобарико: Да, лучшие силы, но приходится справляться без них и надеяться, что в будущем они вернуться в наш коллектив.
Как провели эти четыре дня в Пекине?
Евгений Бобарико: Чтобы не было распространения вируса, девчонки занимались в комнатах. Здесь мы больше беспокоимся, что нам не удалось провести контрольные матчи. Мы очень давно не играли, с декабря месяца. Но будем из этой ситуации выходить достойно.
Как вообще организована логистика в этих условиях?
Евгений Бобарико: С другими спортсменами не встречаемся. Девчонки по номерам. Приносим им еду. У нас запрет на посещения лифта. Девочки спускаются пешком только по лестницам в проветриваемых помещениях.
Заявку на завтрашний матч наберете?
Евгений Бобарико: Заявка уже есть.
Изменения в ней возможны?
Евгений Бобарико: Сейчас будем смотреть, как у девчонок с тестами. Заявка может измениться, потому что мы не знаем, у кого будут какие тесты. Сейчас мы сдаем их по два раза в день. На основании тестов будем иметь состав команды на завтрашнюю игру.
Как себя чувствуют заболевшие?
Евгений Бобарико: У двух симптоматика. У четверых никакой симптоматики нет.
Где все-таки подцепили ковид?
Евгений Бобарико: Сами были удивлены. Вылетали, сдавали пять подряд тестов, у нас все было нормально, все QR-коды были. Не можем сказать, в какой момент подцепили вирус.
Как пережить такую непростую ситуацию?
Евгений Бобарико: Раз сложилась такая ситуация, остается еще больше сплотиться и играть за себя и за свою подругу.
Какое вообще настроение у девчонок?
Евгений Бобарико: Настроение положительное. Но вы, наверное, и сами все прекрасно видели. Очень рады, что вышли с изоляции и получили возможность провести полноценную тренировку. Да сложно, но ничего страшного в этом нет. Из любой ситуации нужно выходить.
Первый матч против Швейцарии, которая выбила вас в четвертьфинале последнего чемпионата мира…
Евгений Бобарико: Тот матч - уже история. Мы сделали из него выводы. То, что было в прошлом, уже в прошлом.
Российские хоккеисты прибыли в Пекин для участия в Олимпиаде
В четверг хоккеисты сборной России прилетели в Пекин, где 9 февраля стартует олимпийский хоккейный турнир. Команда прибыла в олимпийскую деревню и сдала тесты на коронавирус. "Настроение отличное, хочется быстрее приступить к тренировкам", - сказал капитан сборной Вадим Шипачев