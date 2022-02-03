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03.02.2022 10:50

Главный тренер женской сборной России по хоккею: Остается еще больше сплотиться

Текст: Илья Соболев (Пекин)
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Женская сборная России по хоккею прилетела в Пекин одной из первых, но провести тренировку ей удалось только сегодня, за день до первого матча на олимпийском турнире против Швейцарии. Причина официально была озвучена только сейчас. В составе нашей команды оказались заболевшие. А остальным пришлось сесть на карантин. Об этом журналистам после тренировки рассказал наставник сборной Евгений Бобарико.

Почему не смогли провести тренировку накануне?

Евгений Бобарико: Прощу прощения, что вы приехали, хотели с нами поговорить. Мы уже готовились, с утра был запланирован отъезд, но мы узнали, что не можем выехать из олимпийской деревни и провести полноценную тренировку.

По какой причине?

Евгений Бобарико: По причине того, что у нас есть шесть заболевших человек и нас посадили на карантин.

У них еще есть шансы попасть в состав?

Евгений Бобарико: Конечно, шансы сыграть на Олимпиаде они сыграть имеют, потому что некоторые из них уже сдали отрицательные тесты.

Фото: AP Photo/Matt Slocum
Российские хоккеисты прибыли в Пекин для участия в Олимпиаде

Кто именно попал в список заболевших?

Евгений Бобарико: Болели Фахрутдинова, Гончаренко, Сосина, Николаева, Ганеева и Белякова.

Это же ваши лучшие силы…

Евгений Бобарико: Да, лучшие силы, но приходится справляться без них и надеяться, что в будущем они вернуться в наш коллектив.

Как провели эти четыре дня в Пекине?

Евгений Бобарико: Чтобы не было распространения вируса, девчонки занимались в комнатах. Здесь мы больше беспокоимся, что нам не удалось провести контрольные матчи. Мы очень давно не играли, с декабря месяца. Но будем из этой ситуации выходить достойно.

Как вообще организована логистика в этих условиях?

Евгений Бобарико: С другими спортсменами не встречаемся. Девчонки по номерам. Приносим им еду. У нас запрет на посещения лифта. Девочки спускаются пешком только по лестницам в проветриваемых помещениях.

Заявку на завтрашний матч наберете?

Евгений Бобарико: Заявка уже есть.

Изменения в ней возможны?

Евгений Бобарико: Сейчас будем смотреть, как у девчонок с тестами. Заявка может измениться, потому что мы не знаем, у кого будут какие тесты. Сейчас мы сдаем их по два раза в день. На основании тестов будем иметь состав команды на завтрашнюю игру.

Как себя чувствуют заболевшие?

Евгений Бобарико: У двух симптоматика. У четверых никакой симптоматики нет.

Где все-таки подцепили ковид?

Евгений Бобарико: Сами были удивлены. Вылетали, сдавали пять подряд тестов, у нас все было нормально, все QR-коды были. Не можем сказать, в какой момент подцепили вирус.

Фото: EPA
Как корреспонденты "РГ" въезжали в столицу зимних Олимпийских игр

Как пережить такую непростую ситуацию?

Евгений Бобарико: Раз сложилась такая ситуация, остается еще больше сплотиться и играть за себя и за свою подругу.

Какое вообще настроение у девчонок?

Евгений Бобарико: Настроение положительное. Но вы, наверное, и сами все прекрасно видели. Очень рады, что вышли с изоляции и получили возможность провести полноценную тренировку. Да сложно, но ничего страшного в этом нет. Из любой ситуации нужно выходить.

Первый матч против Швейцарии, которая выбила вас в четвертьфинале последнего чемпионата мира…

Евгений Бобарико: Тот матч - уже история. Мы сделали из него выводы. То, что было в прошлом, уже в прошлом.

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