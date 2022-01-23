Открылась неделя мероприятий, посвященных зимней Олимпиаде-2022

До старта Игр осталось совсем немного, всего пара недель. Лозунг грядущей Олимпиады - "Вместе ради общего будущего", а кто как ни студенты и есть то самое будущее. Студенты Российского государственного университета физической культуры спорта, молодежи и туризма - спортивное будущее, во всяком случае, нашей страны.

Поэтому закономерно, что приветственная речь посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэя в рамках торжественной церемонии открытия звучала именно в актовом зале университета:

"В преддверии Олимпийских игр в Пекине мы с новогодним настроением проводим неделю мероприятий, посвященных Играм-2022 - "Вместе ради общего будущего". Поздравляю вас с открытием мероприятия, выражаю вам признательность за активную поддержку и организацию. Мы говорим: жизнь - это движение. Без движения - это летаргический сон. Закаливание - испытанное средство укрепления здоровья. Спорт - важная лестница для человека в закалке своей воли и самосовершенствовании, уникальная платформа для укрепления дружбы, солидарности и для налаживания контактов в культурной сфере. Олимпийские игры объединяют людей, представляющих разные страны, национальности и культуры. На высоком уровне провести зимние Олимпийские игры в Пекине - таково обещание, которое правительство и народ Китая торжественно дали мировому сообществу. Российский государственный университет физкультуры, спорта, молодежи и туризма - известное высшее учебное заведение как в России, так и во всем мире. Сейчас университет привлекает все больше китайских студентов и тесно сотрудничает с десятью университетами Китая".

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй пообещал, что Олимпиада-2022 пройдет на высочайшем уровне

"Сегодня - знаковое мероприятие. Весь мир готовится к Олимпийским играм. Символично, что мы собрались здесь, в стенах нашего университета. Потому здесь готовятся кадры, которые работают со спортсменами, воспитывают будущих чемпионов, - добавила ректор университета Тамара Михайлова.

Из-за ковидных ограничений большинство гостей церемонии на самой Олимпиаде в Пекине не побывают. Но организаторы встречи постарались сделать так, чтобы присутствующие в зале прикоснулись к великой китайской культуре. На сцене выступали мастера кун-фу и ушу, танцевальный ансамбль "Цзинхун", а китайские и российские студенты исполнили гимн предстоящей Олимпиады "Слушай, как Пекин говорит тебе привет".

Ну а после концерта все желающие могли ознакомиться с тем, как Китай подготовился к Играм-2022 на специальной фотовыставке.