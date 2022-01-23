Открылась неделя мероприятий, посвященных зимней Олимпиаде-2022

Новости

Володин прокомментировал ситуацию с опасными бездомными животными 21:20
ВОЗ: "Омикрон" может остановить пандемию 20:51
Джеймс Ганн анонсировал появление Миротворца в других проектах 20:24
В ВОЗ допустили появление еще более заразных штаммов коронавируса 20:11
The Observer: Джонсон пытается отвлечь Украиной от внутренних проблем 20:07
Опубликован новый отрывок из "Бэтмена" Мэтта Ривза 20:00
Горожане одобрили реабилитацию Щукинского парка и Всехсвятской рощи 19:41
Стало известно, когда выйдет продолжение "Достать ножи" 19:39
Гинцбург рассказал, когда начнутся исследования назальной вакцины 19:22
Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку 19:19
Украинский политолог заявил, что Британия планирует передел Европы 19:14
В Москве в крупном ДТП на хорде погиб человек 19:04
Премьер-министр Новой Зеландии перенесла свадьбу из-за коронавируса 19:01
Путин проведет телемост с олимпийцами и пообщается со студентами 18:13
Умерла актриса из сериала "Четыре танкиста и собака" Барбара Краффтувна 18:08
Шольц: Запад должен помнить о собственном ущербе при введении санкций 18:08
В Минске подтвердили, что прибыл военный эшелон из России 18:04
Бастрыкин заявил, что из-за бродячих собак нужно менять законодательство 17:57
Лайнер МС-21 испытают на морозе для расширения сертификата типа 17:55
Продюсер подтвердила желание сделать Идриса Эльбу новым Джеймсом Бондом 17:35
Канцлер ФРГ: Вступления новых стран Восточной Европы в НАТО "нет в повестке дня" 17:32
В ДНР заявили, что Украина перебросила в Донбасс систему "Ураган" 17:26
В Брюсселе начались столкновения полиции и протестующих против антиковидных мер 17:12
МИД РФ: Лондон заранее готовит информационные вбросы по Украине 17:00
МИД РФ: Возможность визита главы МИД Британии в Москву прорабатывается 16:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
23.01.2022 19:50
Рубрика: Спорт

Открылась неделя мероприятий, посвященных зимней Олимпиаде-2022

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8662)
До старта Игр осталось совсем немного, всего пара недель. Лозунг грядущей Олимпиады - "Вместе ради общего будущего", а кто как ни студенты и есть то самое будущее. Студенты Российского государственного университета физической культуры спорта, молодежи и туризма - спортивное будущее, во всяком случае, нашей страны.
Фото: Анна Раткогло / РИА Новости Фото: Анна Раткогло / РИА Новости
Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

Поэтому закономерно, что приветственная речь посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэя в рамках торжественной церемонии открытия звучала именно в актовом зале университета:

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости
Среди прибывших на Олимпиаду выявили 72 случая заражения коронавирусом

"В преддверии Олимпийских игр в Пекине мы с новогодним настроением проводим неделю мероприятий, посвященных Играм-2022 - "Вместе ради общего будущего". Поздравляю вас с открытием мероприятия, выражаю вам признательность за активную поддержку и организацию. Мы говорим: жизнь - это движение. Без движения - это летаргический сон. Закаливание - испытанное средство укрепления здоровья. Спорт - важная лестница для человека в закалке своей воли и самосовершенствовании, уникальная платформа для укрепления дружбы, солидарности и для налаживания контактов в культурной сфере. Олимпийские игры объединяют людей, представляющих разные страны, национальности и культуры. На высоком уровне провести зимние Олимпийские игры в Пекине - таково обещание, которое правительство и народ Китая торжественно дали мировому сообществу. Российский государственный университет физкультуры, спорта, молодежи и туризма - известное высшее учебное заведение как в России, так и во всем мире. Сейчас университет привлекает все больше китайских студентов и тесно сотрудничает с десятью университетами Китая".

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй пообещал, что Олимпиада-2022 пройдет на высочайшем уровне

"Сегодня - знаковое мероприятие. Весь мир готовится к Олимпийским играм. Символично, что мы собрались здесь, в стенах нашего университета. Потому здесь готовятся кадры, которые работают со спортсменами, воспитывают будущих чемпионов, - добавила ректор университета Тамара Михайлова.

Из-за ковидных ограничений большинство гостей церемонии на самой Олимпиаде в Пекине не побывают. Но организаторы встречи постарались сделать так, чтобы присутствующие в зале прикоснулись к великой китайской культуре. На сцене выступали мастера кун-фу и ушу, танцевальный ансамбль "Цзинхун", а китайские и российские студенты исполнили гимн предстоящей Олимпиады "Слушай, как Пекин говорит тебе привет".

Ну а после концерта все желающие могли ознакомиться с тем, как Китай подготовился к Играм-2022 на специальной фотовыставке.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Пекине