Норвежский биатлонист призвал россиян не обижать Латыпова после промахов в эстафете

Обладатель четырех золотых медалей Олимпийских игр норвежец Эмиль Хегле Свендсен обратился к российским болельщикам после неудачи Эдуарда Латыпова в эстафете.

Латыпов на заключительной стрельбе, перед которой команда шла на первом месте, заработал два штрафных круга. В итоге он пришел на финиш третьим, принеся команде бронзу. После этого некоторые болельщики начали писать спортсмену оскорбления в соцсетях.

Ранее Латыпова поддержали его товарищи по команде - Александр Логинов, Максим Цветков и Карим Халили.

К российским любителям биатлона обратился четырехкратный чемпион Игр из Норвегии Эмиль Хегле Свендсен.

"Мыслями и чувствами я с Эдом Латыповым. Я был в подобной ситуации в 2014 году. Не обижайте его, русские люди", - написал Свендсен в Twitter.