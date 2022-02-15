Норвежский биатлонист призвал россиян не обижать Латыпова после промахов в эстафете
Обладатель четырех золотых медалей Олимпийских игр норвежец Эмиль Хегле Свендсен обратился к российским болельщикам после неудачи Эдуарда Латыпова в эстафете.
Латыпов на заключительной стрельбе, перед которой команда шла на первом месте, заработал два штрафных круга. В итоге он пришел на финиш третьим, принеся команде бронзу. После этого некоторые болельщики начали писать спортсмену оскорбления в соцсетях.
Ранее Латыпова поддержали его товарищи по команде - Александр Логинов, Максим Цветков и Карим Халили.
К российским любителям биатлона обратился четырехкратный чемпион Игр из Норвегии Эмиль Хегле Свендсен.
"Мыслями и чувствами я с Эдом Латыповым. Я был в подобной ситуации в 2014 году. Не обижайте его, русские люди", - написал Свендсен в Twitter.
My thoughts&feelings also to Ed Latypov, I've been there(2014). Take good care of him Russian people 😊❤️🇷🇺— Emil Hegle Svendsen (@SuperSvendsen) February 15, 2022
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