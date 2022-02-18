Фигурист Галлямов рассказал, как чувствует себя после падения в командном турнире
Действующие чемпионы мира в парном катании и олимпийские чемпионы Пекина-2022 в команде Анастасия Мишина - Александр Галлямов подвели итоги выступления в короткой программе личного турнира на Олимпиаде. Они занимают промежуточное третье место.
- Выступление в командном турнире помогло. Мы почувствовали лед, атмосферу перед личным турниром, что придало уверенности. Прокатом довольны, показали лучший результат сезона, - отметил Александр в разговоре с журналистами. - Потом с тренерами разберем прокат, а пока передохнем, чтобы завтра кататься с чистого листа.
Галлямов также рассказал, как себя чувствует после падения в произвольной программе командника. В конце выступления партнер потерял концентрацию, уронил Анастасию и упал сам при выходе с заключительной поддержки.
- Со здоровьем все в порядке. Было десять дней, чтобы подлечить ногу, - сообщил фигурист. - Сегодня все хорошо. Все прошло без проблем.
Пара Тарасова - Морозов занимает второе место после короткой программы на ОИ
Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали лучший результат среди трех российских спортивных пар по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине. Фигуристы набрали за свой прокат 84,25 балла, совсем немного уступив основным соперникам - китайскому дуэту Суй Вэньцзин - Хань Цун