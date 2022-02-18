Тарасова - Морозов: После проката почувствовали облегчение

Евгения Тарасова - Владимир Морозов дали оценку своему прокату в короткой программе на Олимпийских играх. После первого дня соревнований россияне занимают второе место, всего 0,16 балла уступая лидерам из Китая.

- Мы почувствовали большое облегчение, когда завершили прокат. Мы хорошо выступили и довольны тем, как все прошло, - отметил Морозов. - Мы справились со всеми элементами и получили лучший результат сезона. Теперь будем настраиваться на произвольную программу, чтобы и там показать все, на что способны.

По словам Морозова, они уже не думают о том, что не смогли выступить в командном турнире.

- Это уже прошло, какая сейчас разница? Да, мы были готовы выступить, - заявил спортсмен. - Но личный турнир был приоритетнее, поэтому на нем и концентрировались.