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18.02.2022 17:46

Тарасова - Морозов: После проката почувствовали облегчение

Текст: Анна Козина (Пекин)
Фото: AFP
Фото: AFP Фото: AFP

Евгения Тарасова - Владимир Морозов дали оценку своему прокату в короткой программе на Олимпийских играх. После первого дня соревнований россияне занимают второе место, всего 0,16 балла уступая лидерам из Китая.

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- Мы почувствовали большое облегчение, когда завершили прокат. Мы хорошо выступили и довольны тем, как все прошло, - отметил Морозов. - Мы справились со всеми элементами и получили лучший результат сезона. Теперь будем настраиваться на произвольную программу, чтобы и там показать все, на что способны.

По словам Морозова, они уже не думают о том, что не смогли выступить в командном турнире.

- Это уже прошло, какая сейчас разница? Да, мы были готовы выступить, - заявил спортсмен. - Но личный турнир был приоритетнее, поэтому на нем и концентрировались.

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