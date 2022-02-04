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04.02.2022 21:33
Рубрика: Спорт

Вратарь сборной России рассказал, как он отразил пенальти в матче с Украиной

Текст: Артур Нанян

Голкипер сборной России по мини-футболу Дмитрий Путилов поделился своими эмоциями после победы над Украиной (3:2) в полуфинале чемпионата Европы.

Фото: AP Photo/Wang Xinchao
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Пуилов стал одним из главных героев вечера, отразив пенальти на предпоследней минуте встречи. По словам вратаря, в эпизоде с назначенным пенальти есть и его вина, поскольку он отдал в том моменте неточный пас.

"Хорошо, что удалось отбить. Я был виноват в эпизоде с пенальти, отдал неточную передачу. В целом, игра мне понравилась. Украинцы выбрали тактику действовать впятером против четверых - это выматывает, приходится постоянно держать концентрацию", - сказал Путилов в эфире телеканала "Матч ТВ".

Добавим, что второй участник финала чемпионата Европы, который состоится в воскресенье, станет известен сегодня по итогам матча Испания - Португалия.

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