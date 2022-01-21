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20.01.2022 22:26
Рубрика: Спорт

Португальцы отыгрались с 0:2 против сербов на Евро по футзалу

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(8661)
Сборная Португалии обыграла Сербию со счетом 4:2 в первом матче стартовавшего в Нидерландах чемпионата Европы по футзалу. Встреча состоялась в рамках группы "А", где также выступают хозяева соревнований и украинцы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Португальцы считаются одними из главных фаворитов турнира, в котором им предстоит защитить титул, завоеванный в 2018 году. В дебютной встрече Евро "красно-зеленым" пришлось проявить характер: они уступали по ходу матча 0:2, но сумели не только отыграться, но и победить.

В упорной борьбе прошел и второй поединок этой группы. Украина открыла счет в противостоянии с Нидерландами, но хозяева взяли свое - 3:2.

А уже сегодня первый матч на Евро проведет Россия: в соперниках у нашей команды будет Словакия (начало в 19.30 по московскому времени). После этой встречи подопечные Сергея Скоровича встретятся также с Хорватией (25 января) и Польшей (29-го числа).

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