Португальцы отыгрались с 0:2 против сербов на Евро по футзалу

Сборная Португалии обыграла Сербию со счетом 4:2 в первом матче стартовавшего в Нидерландах чемпионата Европы по футзалу. Встреча состоялась в рамках группы "А", где также выступают хозяева соревнований и украинцы.

Португальцы считаются одними из главных фаворитов турнира, в котором им предстоит защитить титул, завоеванный в 2018 году. В дебютной встрече Евро "красно-зеленым" пришлось проявить характер: они уступали по ходу матча 0:2, но сумели не только отыграться, но и победить.

В упорной борьбе прошел и второй поединок этой группы. Украина открыла счет в противостоянии с Нидерландами, но хозяева взяли свое - 3:2.

А уже сегодня первый матч на Евро проведет Россия: в соперниках у нашей команды будет Словакия (начало в 19.30 по московскому времени). После этой встречи подопечные Сергея Скоровича встретятся также с Хорватией (25 января) и Польшей (29-го числа).