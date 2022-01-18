Наша сборная вылетела в Нидерланды на чемпионат Европы по мини-футболу

В среду, 19 января, в Амстердаме стартует 13-й по счету розыгрыш чемпионата Европы по мини-футболу. Программу турнира откроют встречи действующих обладателей трофея португальцев с Сербией и Нидерландов с украинцами.

В финальной стадии примут участие 16 команд, поделенных на четыре группы. По две сильнейшие из каждого квартета выйдут в плей-офф. Россияне попали в группу "С", где нашими соперниками будут поляки, словаки и хорваты. Первый поединок подопечные Сергея Скоровича проведут 21 января против Словакии. Далее последуют противостояния с Хорватией (26-го числа) и Польшей (29).

Российская сборная прилетела в Нидерланды в ранге одной из ведущих команд Европы. В предыдущих четырех розыгрышах наши игроки неизменно попадали в тройку призеров: трижды они брали "серебро" (2012, 2014, 2016), а в 2018 году "бронзу", проиграв в полуфинале будущим обладателям трофея португальцам (2:3).

- На Евро мы намерены решать самые серьезные задачи, вся необходимая для этого подготовительная работа была проведена в полнейшем объеме. Каждый из нас стремится и готов доказать силу команды и всего отечественного мини-футбола, - заявил перед вылетом в Нидерланды капитан российской сборной Сергей Абрамов.

Традиционно главными фаворитами первенства Европы являются испанцы. Они же являются самой титулованной командой в истории турнира. В активе Испании семь титулов чемпиона, два "серебра" и две "бронзы". На прошлом Евро команда дошла до финала, где в упорной борьбе в дополнительное время уступила соседям из Португалии (2:3).

В предыдущих четырех розыгрышах Евро россияне трижды становились серебряными призерами, один раз - бронзовыми

Остается добавить, что матчи группового этапа запланированы с 19 по 29 января, с 31 января по 1 февраля пройдут встречи четвертьфинальной стадии, 4 февраля - полуфиналы, 6 февраля - решающий поединок и игра за третье место. Все матчи в группе российской сборной будут показаны телеканалом "Матч ТВ".