Определились соперники сборной по футзалу на Евро

Новости

Перестрелки в барах США на выходных унесли жизни 11 человек 02:45
Трамп подал в суд на комиссию по расследованию штурма Капитолия 02:07
Пушков: НАТО лишится возможности имитировать контакты с РФ при их отсутствии 01:42
На "Союзмультфильме" назвали сроки выхода нового "Ну, погоди!" 00:42
В США назвали имя нового спецпредставителя по Афганистану 00:26
Apple представила салфетку для экрана за 1990 рублей 00:01
Пропавшая в Вологде девочка найдена мертвой 18.10.2021
Захарова прокомментировала смерть Колина Пауэлла 18.10.2021
Латвия вводит локдаун из-за коронавируса 18.10.2021
"Простоквашино" получило премию "ТЭФИ-Kids" 18.10.2021
Новым мэром Рима стал Роберто Гуалтьери 18.10.2021
Найден мертвым брат погибшего ранее мэра Кривого Рога 18.10.2021
Опрос: 80% немцев одобрили сокращение финансирования Польши из фондов ЕС 18.10.2021
В Беларуси подписчиков двух сайтов признали экстремистами 18.10.2021
Глава сената Чехии: Земан не в состоянии выполнять свои полномочия 18.10.2021
В Петербурге в кафе и магазины начнут пускать по QR-кодам 18.10.2021
МИД РФ: Российские инструкторы не участвуют в боевых действиях в ЦАР 18.10.2021
На первой минуте матча КХЛ "Сочи" - "Авангард" произошла массовая драка 18.10.2021
В женской баскетбольной Премьер-лиге лидерство делят четыре клуба 18.10.2021
В Петербурге введут QR-коды для посещения общественных мест 18.10.2021
Эксперт рассказала, как правильно застраховать свое имущество 18.10.2021
Минцифры запустит суперприложение госуслуг в 2022 году 18.10.2021
СК возбудил дело после массового отравления школьников в Подмосковье 18.10.2021
В Подмосковье полицейский ранил девушку, защищая ее от алабая 18.10.2021
Лоза и Пригожин остались недовольны пением и танцами Греты Тунберг 18.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 02:30
Рубрика: Спорт

Определились соперники сборной по футзалу на Евро

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 238(8589)
Сборная России сыграет против команд Польши, Словакии и Хорватии на групповой стадии чемпионата Европы-2022. Жеребьевка турнира состоялась накануне вечером в Нидерландах.

Соревнования пройдут с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене. Впервые в истории в финальной стадии примут участие 16 команд.

Сборная по футзалу уступила Аргентине на ЧМ

Что касается остальных групп, то в квартет "А" попали Нидерланды, Украина, а также действующий чемпион Европы Португалия. Четвертой сборной станет победитель противостояния Сербии и Беларуси. В группе "В" сыграют Казахстан, Италия, Словения и Финляндия, в "D" - Грузия, Испания, Азербайджан и Босния и Герцеговина. В плей-офф выйдут по два лучших представителя из каждой группы.

Добавим, что российская сборная завоевывала "золото" первенства Европы в 1999 году, пять раз становилась серебряным призером, трижды - бронзовым.

Спорт Футбол Мини-футбол