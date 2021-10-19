Определились соперники сборной по футзалу на Евро

Сборная России сыграет против команд Польши, Словакии и Хорватии на групповой стадии чемпионата Европы-2022. Жеребьевка турнира состоялась накануне вечером в Нидерландах.

Соревнования пройдут с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене. Впервые в истории в финальной стадии примут участие 16 команд.

Что касается остальных групп, то в квартет "А" попали Нидерланды, Украина, а также действующий чемпион Европы Португалия. Четвертой сборной станет победитель противостояния Сербии и Беларуси. В группе "В" сыграют Казахстан, Италия, Словения и Финляндия, в "D" - Грузия, Испания, Азербайджан и Босния и Герцеговина. В плей-офф выйдут по два лучших представителя из каждой группы.

Добавим, что российская сборная завоевывала "золото" первенства Европы в 1999 году, пять раз становилась серебряным призером, трижды - бронзовым.