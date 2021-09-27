Сборная по футзалу уступила Аргентине на ЧМ

Сборная России по мини-футболу проиграла в серии пенальти (1:1, 4:5) Аргентине в четвертьфинале чемпионата мира в Литве.

Пять лет назад в Колумбии именно эти две команды разыгрывали "золото" первенства планеты. Как и накануне, борьба тогда была упорной: аргентинцы одолели подопечных Сергея Скоровича со счетом 5:4 и впервые в истории завоевали трофей.

Во вчерашнем матче россияне бились, проявили характер, сумев перевести игру в овертайм. Однако в серии одиннадцатиметровых удачливее оказались соперники.

За выход в финал Аргентина поборется с Бразилией, которая одолела Марокко (1:0). Вторая полуфинальная пара определится сегодня по итогам матчей Испания - Португалия и Иран - Казахстан. Решающий поединок турнира и матч за третье место состоятся 3 октября в Каунасе.