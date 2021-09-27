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27.09.2021 02:00
Рубрика: Спорт

"Динамо" обыграло "Рубин" и поднялось на второе место

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 220(8571)
Сегодня матчами "Урал" - "Арсенал" и "Нижний Новгород" - ЦСКА завершится программа девятого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). В нем хватало интересных событий, особенно на выходных.
"Динамо" по-прежнему остается главным конкурентом "Зенита" в гонке за первое место. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Вторую победу подряд одержало "Динамо". Команда Сандро Шварца одолела на своем поле "Рубин" (2:0) и обогнало "Локомотив" в турнирной таблице, поднявшись на второе место (19 очков против 17). Отставание же от лидера "Зенита" составляет шесть баллов.

Нынешний сезон показывает, что динамовцы умеют держать удар. После обидного домашнего поражения от "Нижнего Новгорода" (1:2), москвичи выиграли в трех встречах кряду. И если успех в кубковом поединке против "Динамо" из Ставрополя (6:0) никого не убедил из-за очевидной разницы в классе, то победы над "Сочи" (1:0), а теперь и над "Рубином" впечатлили.

- Мы доминировали и не позволили сопернику создавать моменты. Ребята заслуженно завоевали три очка. Я очень доволен как игрой, так и результатом, - сказал наставник "Динамо" Сандро Шварц.

Справедливости ради казанцы сейчас находятся в кризисе: до сегодняшнего выезда подопечные Леонида Слуцкого проиграли в двух турах из трех, уступив с разницей в два гола сначала "Краснодару" (0:2), затем "Зениту" (1:3). Против динамовцев "Рубин" выглядел блекло и вернулся домой ни с чем.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Первая нулевая ничья сезона в РПЛ зафиксирована в матче "Урал" - "Локомотив"

По традиции, большое внимание было приковано к "Спартаку". "Красно-белые" сейчас в такой ситуации, что каждая следующая неудача может привести к кардинальным переменам в клубе, прежде всего на тренерской скамейке. Последние поражения от "Легии" (0:1) в Лиге Европы и ЦСКА (0:1) в чемпионате подтвердили: команда в кризисе и с этим надо что-то делать. Но вот что - большой вопрос.

Больше всех страдают болельщики. В начале матча с "Уфой" фанаты демонстративно повернулись спиной к полю, а затем начали скандировать оскорбительные кричалки в адрес футболистов и руководства клуба.

- Наверное, я бы сам так же реагировал, потому что с детства болею за "Спартак". Понимаю реакцию людей, - признался полузащитник "красно-белых" Зелимхан Бакаев. - Надо побеждать, чтобы исправить ситуацию. Это единственный путь.

Динамовцы победили в трех встречах кряду с общим счетом 9:0

То ли эти действия болельщиков так подействовали на спартаковцев, то ли они потихоньку начали оживать, но игра с уфимцами получилась достаточно неплохой: "красно-белые" победили 2:0 благодаря голам Квинси Промеса и Эсекеля Понсе, не пропустив впервые с середины августа.

- Сложный был матч. "Спартаку" противостояла команда, которая на протяжении всей встречи пыталась усложнить нам жизнь. Ребята молодцы, забили два быстрых мяча. После перерыва у нас было достаточно моментов, но хоть нам и не удалось еще раз отличиться, игрой своих футболистов я остался доволен, - отметил главный тренер хозяев Руй Витория.

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