Первая нулевая ничья сезона в РПЛ зафиксирована в матче "Урал" - "Локомотив"

"Урал" и "Локомотив" в матче восьмого тура РПЛ не сумели забить ни одного мяча - 0:0. Это первая нулевая ничья в нынешнем сезоне в чемпионате России по футболу.

В понедельник в Екатеринбурге программа тура продолжилась матчем между местным "Уралом", находящимся в конце турнирной таблицы, и одним из лидеров - "Локомотивом".

Команда Марко Николича с первых минут завладела преимуществом. Однако, несмотря на то что гости больше владели мячом и нагнетали опасность у ворот "Урала", до голевых моментов дело долгое время не доходило. В итоге уральцам удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

"Локомотив" с 16 очками занимает третье место. "Урал", набрав всего три очка и забив в восьми матчах два мяча, идет последним.