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20.09.2021 18:59
Рубрика: Спорт

Первая нулевая ничья сезона в РПЛ зафиксирована в матче "Урал" - "Локомотив"

Текст: Максим Домчев

"Урал" и "Локомотив" в матче восьмого тура РПЛ не сумели забить ни одного мяча - 0:0. Это первая нулевая ничья в нынешнем сезоне в чемпионате России по футболу.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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В понедельник в Екатеринбурге программа тура продолжилась матчем между местным "Уралом", находящимся в конце турнирной таблицы, и одним из лидеров - "Локомотивом".

Команда Марко Николича с первых минут завладела преимуществом. Однако, несмотря на то что гости больше владели мячом и нагнетали опасность у ворот "Урала", до голевых моментов дело долгое время не доходило. В итоге уральцам удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

"Локомотив" с 16 очками занимает третье место. "Урал", набрав всего три очка и забив в восьми матчах два мяча, идет последним.

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