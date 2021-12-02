Врачи "Челси" спасли жизнь болельщику во время матча

Во время матча чемпионата Англии между "Челси" и "Уотфордом" у одного из болельщиков случился сердечный приступ.

Матч был прерван в начале первого тайма. Одному из болельщиков на трибуне стало плохо. Позже выяснилось, что у него произошла остановка сердца.

Медицинский штаб "Челси" тут же отправился на трибуну, где им удалось помочь болельщику, который после этого был отправлен в одну из больниц.

Игроки обеих команд во время инцидента покинули поле, и ушли в раздевалку. Позже они вернулись, и встреча была возобновлена.