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01.12.2021 17:37
Рубрика: Спорт

Президент "Вильярреала" рассказал о надеждах на молодого россиянина

Текст: Артур Нанян
На днях в Европе состоялись очередные матчи в национальных первенствах. Внимание российских болельщиков приковано к лигам, где выступают наши легионеры. В частности, к испанскому чемпионату.
Никите Иосифову удалось отличиться в первом же матче за основную команду "Вильярреала". Фото: GettyImages Никите Иосифову удалось отличиться в первом же матче за основную команду "Вильярреала". Фото: GettyImages
Никите Иосифову удалось отличиться в первом же матче за основную команду "Вильярреала". Фото: GettyImages

Все уже как-то привыкли, что, когда мы говорим о Примере, в первую очередь приходит на ум Денис Черышев. Но на Пиренеях у нас есть еще несколько игроков, причем молодых. Один из них - полузащитник "Вильярреала" Никита Иосифов: 20-летнему воспитаннику "Спартака" удалось забить в дебютном матче за основную команду "желтой субмарины" в кубковой встрече стартового раунда с "Викторией" (8:0).

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В отличие от большинства других своих соотечественников, Иосифов переехал в Европу, не успев толком засветиться в России. За "Локомотив" он провел лишь четыре встречи в Премьер-лиге в прошлом сезоне, плюс вышел на замену в поединке Лиги чемпионов в Мюнхене против "Баварии". Чуть позже стало известно о нежелании игрока подписывать новый контракт с "красно-зелеными" и интересе к нему из Европы. В результате Никита перешел в "Вильярреал", но до сих выступал только за клубную "молодежку".

В прошлом сезоне Иосифов сыграл всего пять матчей за "Локомотив" и переехал в Испанию

- Талантливый парень, еще Николич говорил, что Иосифов - игрок сборной России. Просто ему нужно пройти какой-то этап, заматереть. Никите еще предстоит окрепнуть, как физически, так и психологически. Но то, что у него большие перспективы, - лично у меня нет никаких сомнений, - признался экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников в интервью "РГ". - Иосифову нужно прогрессировать, использовать любой шанс. Обычно наши ребята уезжают в Европу после нескольких сезонов в РПЛ, однако здесь иная ситуация. Если футболист чувствует в себе силы сразу уехать в топовую лигу - почему бы и нет? Главное, сражаться за место в основе и проявлять себя.

По словам руководителей испанского клуба, в Иосифова верят и в перспективе видят в нем одного из лидеров "желто-синих". "Никита - футболист того плана, который нам нужен. Он молодой, у него хорошее будущее. Хотелось бы, чтобы в будущем Иосифов проявлял себя в национальном первенстве и стал важным игроком первой команды", - заявил президент "Вильярреала" Фернандо Роиг.

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