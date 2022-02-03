Путин пожелал успехов и удачи российским и аргентинским атлетам на Олимпиаде в Пекине
Владимир Путин и президент Аргентины Альберт Фернандес в пятницу примут участие в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине. В четверг, 3 февраля, лидеры провели в Москве переговоры.
"Я, конечно, хотел бы пожелать успехов и удачи как российским, так и аргентинским атлетам", - сказал Путин на пресс- конференции по итогам российско-аргентинских переговоров.
Олимпийские игры в Пекине открываются 4 февраля.
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