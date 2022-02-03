Путин пожелал успехов и удачи российским и аргентинским атлетам на Олимпиаде в Пекине

Владимир Путин и президент Аргентины Альберт Фернандес в пятницу примут участие в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине. В четверг, 3 февраля, лидеры провели в Москве переговоры.

"Я, конечно, хотел бы пожелать успехов и удачи как российским, так и аргентинским атлетам", - сказал Путин на пресс- конференции по итогам российско-аргентинских переговоров.

Олимпийские игры в Пекине открываются 4 февраля.