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03.02.2022 17:00

Министр спорта РФ Матыцин: Буду болеть за каждого из 213 спортсменов нашей сборной

Текст: Николай Долгополов
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Министр спорта РФ Олег Матыцин в эксклюзивном интервью "РГ" назвал виды спорта, в которых на Олимпиаде в Китае он будет ожидать побед.

4 февраля в Пекине будет дан старт зимним Олимпийским играм. На них будет разыграно максимальное количество комплектов медалей в истории Зимних Игр - 109.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
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"Будем ждать побед в фигурном катании, хоккее - наша сборная действующий олимпийский чемпион. Есть обоснованные надежды на медали в лыжных гонках, конькобежном спорте, фристайле, санном спорте, скелетоне, сноуборде - в этих видах спорта были успехи на международных стартах в сезоне, надеемся на лидеров сборных. Мы сильны в эстафетных гонках, поэтому есть все шансы на медали в эстафетах в биатлоне и шорт-треке. Рассчитываем на медали в керлинге. Ждем долгожданных побед в горнолыжном спорте и прыжках на лыжах с трамплина", - сказал Олег Матыцин.

Министр спорта подчеркнул, что будет переживать за молодых российских спортсменов, для кого эти Игры станут дебютными.

Полное интервью с министром спорта Олегом Матыциным читайте в ближайшем номере "РГ".

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