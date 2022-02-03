Министр спорта РФ Матыцин: Буду болеть за каждого из 213 спортсменов нашей сборной
4 февраля в Пекине будет дан старт зимним Олимпийским играм. На них будет разыграно максимальное количество комплектов медалей в истории Зимних Игр - 109.
"Будем ждать побед в фигурном катании, хоккее - наша сборная действующий олимпийский чемпион. Есть обоснованные надежды на медали в лыжных гонках, конькобежном спорте, фристайле, санном спорте, скелетоне, сноуборде - в этих видах спорта были успехи на международных стартах в сезоне, надеемся на лидеров сборных. Мы сильны в эстафетных гонках, поэтому есть все шансы на медали в эстафетах в биатлоне и шорт-треке. Рассчитываем на медали в керлинге. Ждем долгожданных побед в горнолыжном спорте и прыжках на лыжах с трамплина", - сказал Олег Матыцин.
Министр спорта подчеркнул, что будет переживать за молодых российских спортсменов, для кого эти Игры станут дебютными.
Полное интервью с министром спорта Олегом Матыциным читайте в ближайшем номере "РГ".
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