Анна Шибанова о задержке матча с Канадой: А если бы на нашем месте были мужики?

Анна Шибанова: Непонятная ситуация. На раскатке мы были без масок, канадки были без масок. На "сухой" разминке мы были в масках, канадки были без масок в трех метрах от нас. Странная ситуация. Ну, вышли, подождали.

Может, стоило присудить канадкам техническое поражение?

Анна Шибанова: Не знаю насчет технаря, они сами решают все эти вопросы. А так канадкам даже двух минут не дали. Такие непонятные решения. Нам тоже было неприятно на самом деле.

Как думаете, если бы это были не канадки, ситуация развивалась бы иначе?

Анна Шибанова: Не знаю, как бы было. Но мы посидели и подумали. А если бы на нашем месте были мужики? Такого бы, наверное, не произошло. Но, в принципе, ничего страшного, все в равных условиях. Они ведь тоже сидели, ждали. В итоге и они в масках вышли, и мы. Просто получился непонятный организационный момент. Но такие сейчас времена.

Почему вы на третий период вышли без масок, а канадки в масках?

Анна Шибанова: Проблема была в том, что результаты тех ПЦР, которые мы сдавали утром, не были готовы к игре. А у канадок они были готовы. Поэтому канадки попросили нас выйти в масках. Мы могли отказаться. Но решено было играть в масках, пока не придут наши ПЦР-тесты. Результаты пришли после второго периода, все отрицательные. Поэтому на третий период мы вышли уже без масок. Канадки приняли решение доигрывать матч в масках.

И как вообще в масках играть?

Анна Шибанова: На самом деле, не очень приятное чувство, воздуха не хватает, отыгрываешь смену, приезжаешь на лавку, оттягиваешь маску, чтобы воздухом подышать. Но ничего, все были в равных условиях. Это от нас не зависит. Мы утром все сдали, поехали на игру. В итоге, насколько я знаю, положительный результат оказался как раз у канадки. У нас у всех тесты были отрицательные. Нам сказали выйти в масках, мы вышли.