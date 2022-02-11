Наталье Непряевой не хватило одной десятой секунды до бронзовой медали

Для серебряного призера Игр в Пекине Натальи Непряевой (на фото) финиш гонки на 10 км с раздельным стартом сложился драматически. Увы, но впереди нашей замечательной лыжницы оказались норвежка Терезе Йохауг, а также две финские спортсменки - Кертту Нисканен и Криста Пярмякоски. Фото: Getty Images

Взяв серебряную медаль в скиатлоне, Непряева, по собственному признанию, задачу минимум на Олимпиаде выполнила. Но понятное дело, что аппетит приходит в процессе. Тем более сама Наташа говорила, что чувствует себя здесь, на трассе в Чжанцзякоу, уверенно.

Классическая "разделка" казалась подходящим вариантом для того, чтобы продолжать коллекционировать олимпийские медали. Предпосылки для этого были. Наталья больше тяготеет к "классике", да и по ходу сезона она уже забегала в "разделке" в призы. Например, в декабре стала третьей на "десятке" в рамках победной для себя многодневки "Тур де Ски". Правда, там не было норвежки Терезы Йохауг.

На старт Непряева ушла под 60-м номером, после всех фаворитов: удобная позиция, чтобы контролировать время соперниц и прибавить на финише. Но это если есть силы. Очень быстро стало понятно, что Наташа - единственная из россиянок, кто сможет рассчитывать на призы. Остальные уже на первых километрах "поймали" серьезные отрывы, хотя в итоговом протоколе расположились достаточно высоко. Юлия Ступак показала седьмое время, Татьяна Сорина замкнула десятку. А вот Непряева разогналась так, что на отметке 1,8 км "везла" десять секунд даже хваленой Йохауг.

Впрочем, Тереза, как никто, умеет раскладывать силы на дистанции. Уже на отметке 5 км она была быстрее Непряевой, а на финише выиграла у нее полминуты. А вот у Натальи скорость упала. Подходя к отсечке 8,6 км, россиянка знала, что проигрывает идущей третьей Пярмякоски почти десять секунд. Возможно ли отыграть такой гандикап на полутора километрах? Непряева доказала, что да. Под рычание тренера Юрия Бородавко Наташа выдала мощнейший спурт и почти выгрызла "бронзу". Но только почти. До пьедестала не хватило одной десятой секунды.

Подругу по команде попыталась утешить Юлия Ступак: "На самом деле было много подобных ситуаций, мы как-то проходили это все. Но где-то ты потерял, где-то ты приобрел даже больше. Я думаю, ей хватает мотивации и злости, но это лучше вам у нее спросить".

Вяльбе держала ответ

У самой Наташи сил пообщаться с журналистами не хватило. Мимо российской прессы она прошла в слезах. За Непряеву заступилась президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Елена Вяльбе: Понятно, что если бы Наташа проиграла сегодня даже три секунды, то было бы не так обидно, как эти доли секунды.

Помните что-то более обидное?

Елена Вяльбе: Наверное, и не вспомню. Наверное, только когда Бельмондо уступила мне в 1997 году (на чемпионате мира в Тронхейме Елена Вяльбе опередила итальянку Стефанию Бельмондо на пять десятых секунды. - Прим. "РГ"). Но сейчас я понимаю Наталью, она не хочет никаких контактов.

На финишном отрезке Непряева отыграла у финской лыжницы почти десять секунд, но до награды не хватило мгновения...

Как теперь психологически восстановить Наталью?

Елена Вяльбе: На все надо время. Все пройдет, завтра выйдет на тренировку. А вообще могу сказать, что тактически Юля лучше всех провела эту гонку. Да и Татьяна неплохо. Хотя, мне кажется, Таня могла поспокойнее начать свою гонку. Девчонки начали очень быстро. Но тут горы и такой снег. Все очень коварно. Не знаю, откуда уж там Йохауг сумела найти в себе силы.

За кого вы болели больше? За Йохауг или за Нисканен?

Елена Вяльбе: Я? Ни за кого. А что мне с того. Мне было все равно.

Вы говорили, что по итогам "разделки" определите состав на эстафету. Можете его уже назвать?

Елена Вяльбе: Нет.

К слову, драма Непряевой была не единственной в этой гонке. Вместо Натальи жесточайшую борьбу Йохауг навязала финская лыжница Кертту Нисканен. На большей части дистанции она превосходила норвежку, и судьба золотой медали решалась на последних метрах дистанции. Кажется, за Йохауг в пресс-центре переживали только соотечественники, все остальные не скрывали, что болеют за Нисканен. Все-таки постоянные победы Терезы немного поднадоели. Чтобы свергнуть Йохауг с трона, финке в итоге не хватило каких-то четырех десятых секунды.

Тем временем сегодня пройдет гонка в аналогичной дисциплине среди мужчин. Только пробегут они не 10, а 15 километров. Состав нашей сборной уже известен. Это Александр Большунов, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин.

Напомним, Большунов специально снялся с конькового спринта, чтобы лучше подготовиться к "разделке".

Прямая речь

После того как президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ, наша лыжница Вероника Степанова критически высказалась в Instagram в адрес норвежского журналиста NRK Яна Петтера Сальтведта.

Как мы уже сообщали, норвежец написал в своей статье, что российские лыжники "вообще не должны были выходить на стартовую линию скиатлона". В мужском скиатлоне победил Александр Большунов, вторым стал Денис Спицов, а в женском Наталья Непряева стала второй. "Мистер Сальтведт, вы действительно не хотите видеть меня на Олимпиаде, так? Извините, что приняла это на свой счет, но вы, кажется, хотите лишить меня права участвовать в Играх, потому что каким-то образом пришли к выводу, что это "нечестно"? Несправедливо по отношению к кому, интересно мне? Возможно, вам следует приехать и пробежать трассу вместо меня. Конечно, это очень порадует зрителей NRK. Ой, простите - NRK, кажется, проиграл битву за право показывать Олимпиаду. Вы пытаетесь компенсировать это таким громким заявлением? На самом деле, я написала это пару дней назад, а потом передумала и решила не публиковать. Но потом я заметила, что господин Сальтведт не сдается, и подумала: почему молчу, когда кто-то так занят спорами о том, чтобы выгнать мою страну и меня с Олимпиады?"- написала Степанова в социальной сети.

Подготовил Михаил Щербань