Рекордсменка мира Наталья Воронина не может выйти на прежние скорости

Каждый раз, когда очередная пара конькобежек выходила на старт дистанции 5000 м, на табло загорались два результата-ориентира: 6.46,91 - олимпийский рекорд 20-летней давности от немки Клаудии Пехштайн, для которой Пекин-2022 уже восьмые Игры, и 6.39,02 - мировой рекорд россиянки Натальи Ворониной.

Воронина установила его на чемпионате мира 2020 года в Солт-Лейк-Сити, обогнав и предыдущую рекордсменку (6.42,01), представительницу Чехии Мартину Сабликову, и Эсме Виссер из Нидерландов. Для России то была первая победа на мировых первенствах в этой дисциплине. Ранее мировые достижения на дистанции 5000 метров отечественные спортсменки устанавливали в 1953 году. Тогда быстрее всех была Римма Жукова (9.01,6).

В Пхёнчхане на 5000 м у Ворониной была "бронза", на ЧМ-2021 - "серебро". Но нынешний олимпийский сезон для нее складывается не так успешно. Одна из причин - проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года у спортсменки обнаружили камень в почках. Назначили операцию.

Даже после того как в Пекине Воронина стала 11-й на дистанции 3000 м, она очень хотела хорошо пробежать свою коронную дистанцию.

- Для меня первый старт был как настройка перед "пятеркой". Я реально оценивала свои шансы. Я до сих пор мандражирую, несмотря на то что восемь лет выступаю на высоком уровне. Важно было стартануть, чтобы быть спокойнее перед "пятеркой".

Как вам лед?

Наталья Воронина: Тут каждый день лед разный, и не могу сказать, что он хотя бы раз мне понравился. Я льдом недовольна, он мне здесь не нравится. Бывает и намного хуже, но я не в восторге. Но и состояние у меня, возможно, не то, потому что сезон для меня, к сожалению, не очень складывается.

Из-за операции?

Наталья Воронина: Однозначно сейчас я чувствую себя лучше, чем на первых этапах Кубка мира. Сто метров разгонялась и все. Я очень хотела на "пятерке" что-то показать. Я там все еще рекордсменка мира. Но как бы я ни хотела, как бы ни желала пробежать быстрее, выше головы не прыгнуть. На данный момент я готова только на такой результат. Хотя еще мне сегодня не хватило борьбы в паре. Я понимала, что после операции осенью мне будет тяжело. Глупо это было отрицать. Хорошо поработали в предсезонку, все должно было сложиться иначе, но мой камушек решил по-другому. Не хочу на нее все сваливать, но до этого у меня все было прекрасно.

Обида, злость - что чувствуете?

Наталья Воронина: Все это есть. Но от этого не убежать. Если бы не сделала операцию, было бы еще хуже.

Перед выходом на старт Наталья все время сомневалась: брать или нет с собой костюм, в котором спортсмены выходят на церемонию награждения. С одной стороны, Воронина - реалист и не хотела фантазировать понапрасну. С другой - это тоже своего рода настрой и программирование на результат. Пока до пьедестала было далеко. Но Наталья говорит, что точно возьмет парадную форму на командную гонку. "Теперь это мой единственный шанс", - отметила Воронина, которую начали накрывать эмоции во время общения с журналистами.

Воронина обещает собраться и показать себя во всей красе в командной гонке: - Теперь это мой единственный шанс быть в призах на этой Олимпиаде

Между тем по результатам шести забегов один из рекордов на табло был переписан. Нидерландская конькобежка Ирене Схаутен завоевала золотую медаль на дистанции 5000 метров с олимпийским рекордом - 6.43,51, опередив канадку Изабель Вайдеман и чешку Мартину Сабликову. Напомним, что на 3000 м "золото" и OR также остались за 29-летней Схаутен (3.56,93). Второе место тогда заняла Франческа Лоллобриджида из Италии. Тройку лучших замкнула канадка Вайдеман.

Санный спорт

Заключительный комплект наград разыграли в санном спорте. Эстафета - самый зрелищный вид программы. В состав каждой сборной входят по одному мужчине и одной женщине, а также двухместный экипаж.

Сборная России в 2014 году на Олимпиаде в Сочи стала обладателем серебряных медалей. В Пекине мы тоже считались одним из претендентов на призовые места вместе с командами Германии, Латвии, Австрии и Италии. "Золото" в итоге забрали немцы, опередившие на вираже австрийцев и латвийцев. Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов показали четвертый результат.

Если Иванова накануне завоевала историческую - первую с 1980 года - "бронзу" в личных соревнованиях, то у нашей мужской команды на пекинской трассе ничего не получилось. Как объясняли ребята после девятых-восьмых мест в личных заездах и в двойках, им сложно угнаться за скоростными соперниками и рассчитывать на пьедестал из-за технических проблем с инвентарем.

Итоги турнира саночников подвела Татьяна Иванова, которая очень хотела, чтобы наша команда могла испытать те же радостные эмоции, что и восемь лет назад в Сочи. В составе той серебряной эстафеты была и сама Татьяна, и тандем Денисьев - Антонов.

- Гонку мы все проехали неплохо, в свою силу, на дистанциях все старались, не хотели подводить друг друга, - сказала Иванова журналистам. - Но, видимо, удачи нам немножко не хватило, не на нашей стороне она была. К тому же у нас у всех были небольшие ошибки на трассе.

Татьяна также рассказала, с какими мыслями выходила на старт, ведь именно на этой трассе на тестовом этапе Кубка мира в конце ноября она получила серьезную травму ноги - разрыв связок и трещину в таранной кости. Ради Олимпиады на свой страх и риск форсировала восстановление. Костыли и лангета на голеностопе не помешали выиграть медаль, но на желоб она все-таки поглядывала с опаской.

- Очень переживала, как бы эта неудача опять не повторилась, - призналась спортсменка только по завершении соревнований. - Я настраивала себя на то, что нужно выходить ровно, просто лежать и не дышать, чтобы никаких лишних движений не было.