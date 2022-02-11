Биатлонистка Ройселанн выиграла спринт, Резцова - шестая
Женская сборная России по биатлону осталась без медалей в спринтерской гонке на 7,5 км. Лучшая из наших, Кристина Резцова, в итоговом протоколе стала шестой.
Собственно, именно на Резцову и возлагались основные надежды российских болельщиков. В индивидуальной гонке Кристина остановилась в шаге от пьедестала. Подвели два промаха на огневых рубежах. Сделай Резцова на один промах меньше - была бы уже с золотой медалью.
В спринте Кристина тоже промахнулась дважды. По разу на "лежке" и на "стойке". А в этот раз, чтобы претендовать на место в тройке, нужно было стрелять чисто. Во всяком случае, все из тройки призеров обошлись на стрельбище без ошибок. Золото взяла норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, серебро у шведки Элвиры Оберг, а "бронза" досталась итальянке Доретее Вирер.
Остальные три россиянки выступили неудачно. Ульяна Нигматуллина заняла 13-е место (два промаха), Ирина Казакевич - 20-е (один промах), Светлана Миронова - 47-е (три промаха).
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