Разбираемся с форматом мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине

Если до 2010 года по итогам группового турнира слабейшие команды собирали чемоданы и отправлялись домой, то на Играх в Ванкувере Международная федерация хоккея решила опробовать новый формат, при котором даже все проигранные матчи не лишают команды шансов побороться за медали. Это, по мнению руководителей ИИХФ, должно было повысить интерес к турниру и придать ему небольшой элемент случайности. И с Игр-2010 обновленный формат прижился.

Теперь о том, как же проходит нынешний мужской турнир. На первом, групповом этапе, все 12 сборных разделены на 3 группы по 4 команды. После кругового турнира выстраивается общая таблица, в которой будут учитываться место в группе, набранные очки, разница шайб и наибольшее число голов. Все три победителя групп автоматически проходят в четвертьфинал, туда же попадает лучшая сборная из числа занявших вторые места.

Ну а дальше оставшиеся 8 команд играют на выбывание, согласно рейтингу в таблице после группового турнира. Что же из себя представляет рейтинг? Возьмем таблицу Игр-2018 после группового турнира в качестве примера. Тем более, что тогда до решающего матча дошла Германия, ставшая в предварительном раунде в своей группе лишь третьей.

1. Швеция - 9 очков (1 место в группе)

2. Чехия - 7 очков (1 место в группе)

3. Россия - 6 очков (1 место в группе)

4. Канада - 7 очков (лучшая из вторых мест)

5. Финляндия - 6 очков (2-е место в группе)

6. Словения - 4 очка (2-е место в группе)

7. США - 4 очка (3-е место в группе)

8. Швейцария - 3 очка (3-е место в группе)

9. Германия - 2 очка (2-е место в группе)

10. Словакия - 4 очка (4-е место в группе)

11. Норвегия - 1 очко (4-е место в группе)

12. Корея - 0 очков (4-е место в группе)

Пятая команда встретится с двенадцатой, шестая - с одиннадцатой, седьмая с десятой, а восьмая - с девятой. Победители этих матчей выходят в четвертьфинал, проигравшие - отправляются домой.

В 1/4 финала восьмая команда сыграет с первой, вторая с седьмой и так далее. То есть лучшая по рейтингу команда в полуфинале не сыграет с победителем одной из двух групп, а встретится в самом худшем случае с лучшей из вторых мест.

Дальше все проходит по стандартной формуле: четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал, в который, как мы уже показали, теоретически может выйти любая из 12 команд.