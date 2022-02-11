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11.02.2022 12:14

Вадим Шипачев: Никак не можем найти свою игру

Текст: Илья Соболев (Пекин)
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев прокомментировал результат второго матча на олимпийском турнире, в котором наша команда одолела датчан - 2:0. При этом вторая шайба была заброшена в пустые ворота за пять секунд до финальной сирены.

Вадим, что происходит с командой?

Вадим Шипачев: Не можем никак найти свою игру.

Пока никак не получается реализовать большинство…

Вадим Шипачев: Пробуем сочетания, но реализовать никак не можем.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Жамнов: Были бы датчане помастеровитей, все могло закончиться по-другому

А в чем проблема?

Вадим Шипачев: Если бы я знал, я бы уже забил.

Вас в этой команде не зажимают?

Вадим Шипачев: Без комментариев.

Длительное отсутствие практики все еще сказывается?

Вадим Шипачев: Месяц не играли, только тренировались. Надо найти игровой тонус.

То есть проблема есть?

Вадим Шипачев: Это отговорка для слабых. Все месяц не играли. Все в одних условиях, на одном льду, питание одно у всех. Надо доставать из себя.

Какие моменты вас сегодня порадовали?

Вадим Шипачев: Их не было. Доволен, что мы выиграли две игры.

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