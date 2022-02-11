Вадим Шипачев: Никак не можем найти свою игру
Вадим, что происходит с командой?
Вадим Шипачев: Не можем никак найти свою игру.
Пока никак не получается реализовать большинство…
Вадим Шипачев: Пробуем сочетания, но реализовать никак не можем.
А в чем проблема?
Вадим Шипачев: Если бы я знал, я бы уже забил.
Вас в этой команде не зажимают?
Вадим Шипачев: Без комментариев.
Длительное отсутствие практики все еще сказывается?
Вадим Шипачев: Месяц не играли, только тренировались. Надо найти игровой тонус.
То есть проблема есть?
Вадим Шипачев: Это отговорка для слабых. Все месяц не играли. Все в одних условиях, на одном льду, питание одно у всех. Надо доставать из себя.
Какие моменты вас сегодня порадовали?
Вадим Шипачев: Их не было. Доволен, что мы выиграли две игры.
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