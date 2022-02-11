Вадим Шипачев: Никак не можем найти свою игру

Вадим, что происходит с командой?

Вадим Шипачев: Не можем никак найти свою игру.

Пока никак не получается реализовать большинство…

Вадим Шипачев: Пробуем сочетания, но реализовать никак не можем.

А в чем проблема?

Вадим Шипачев: Если бы я знал, я бы уже забил.

Вас в этой команде не зажимают?

Вадим Шипачев: Без комментариев.

Длительное отсутствие практики все еще сказывается?

Вадим Шипачев: Месяц не играли, только тренировались. Надо найти игровой тонус.

То есть проблема есть?

Вадим Шипачев: Это отговорка для слабых. Все месяц не играли. Все в одних условиях, на одном льду, питание одно у всех. Надо доставать из себя.

Какие моменты вас сегодня порадовали?

Вадим Шипачев: Их не было. Доволен, что мы выиграли две игры.