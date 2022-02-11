Жамнов: Были бы датчане помастеровитей, все могло закончиться по-другому

Ваши впечатления от игры?

Алексей Жамнов: В целом, не очень. Не понравилось, что то задание, которое мы давали игрокам перед игрой, не было выполнено до конца. Просили терпеть, потому что знали, что датчане - команда вязкая, играет довольно-таки жестко, мобильно. Просили выигрывать нейтральные шайбы, бороться за них. Больше концентрироваться на держании шайбы в зоне атаки.

Вспоминается чемпионат мира в Братиславе, на котором на тот момент наставник нашей сборной Илья Воробьев сказал, что мы никогда не будем играть так же скучно, как финны. Но показалось, российская команда нацелена именно на такой хоккей…

Алексей Жамнов: Нет, мы не играем как финны. Мы стараемся больше контролировать шайбу, больше играть в атаке. Но когда у нас нет контроля, то в атаке ты находиться просто не можешь. Постоянные контратаки на наши ворота. Игровая дисциплина складывается из разных нюансов. Если игроки выполняют игровое задание - есть результат. Мы поговорили с игроками после матча. Все всё прекрасно понимают. Ждем завтрашний матч. Есть 24 часа перед игрой с чехами, чтобы сделать правильные выводы и поменять все в лучшую сторону.

Вы говорите про нехватку игровой практики. Может не стоило останавливать сезон КХЛ так рано?

Алексей Жамнов: Мы сидели на сборах, как и планировалось заранее. Только в связи с пандемией мы сели на пять дней раньше. Да, планировалось, что будут товарищеские матчи, два в Новогорске и один здесь - с Латвией, но в связи с коронавирусным протоколом мы не имели возможности сыграть с кем-то. Конечно, игровой практики не хватает, но все примерно в одинаковых условиях. Все упирается в другое. Если команда будет соблюдать игровую дисциплину, все получится.

Что с большинством?

Алексей Жамнов: Восемь розыгрышей большинства, ноль голов. Это очень плохо.

Не видно креатива от Вадима Шипачева и Никиты Гусева….

Алексей Жамнов: Будем стараться, чтобы от них шел креатив.

Можно сказать, что эта сборная собрана под тактику "бей-беги"?

Алексей Жамнов: Я бы не сказал. У нас есть ребята, которые могут нести и креатив в каждом звене. Но ты будешь нести креатив, когда ты контролируешь шайбу. Сегодня у нас контроля не было за исключением маленьких отрезков, когда игра совсем по-другому складывалась. Но так должно быть все 60 минут.

Вас устраивает игра первого звена?

Алексей Жамнов: Скажу так. У первого звена много передач - мало угрозы. Есть лишний пас, из-за которого нет угрозы. Бывают некоторые смены, когда они возят соперника, но до финального броска дело не доходит. Очень увлекаются.

Почему все-таки не получается у ребят выполнять игровое задание?

Алексей Жамнов: Не знаю. Пытались говорить с игроками после матча. Пытались донести. Ничего страшного не произошло, но следующие матчи будут сложнее. Надо отдать должное датчанам. Хороший соперник. Если бы там были ребята помастеровитей, то концовка была бы, возможно, другая.

Для вас важно показывать искрометный хоккей, а не как сегодня, когда от игры хотелось вешаться?

Алексей Жамнов: Мы не хотим вешаться от хоккея. Повторюсь про игровое задание. Все идет от дисциплины.

Вы рады, что второй матч на ноль?

Алексей Жамнов: Вратарь здорово играет. Ребята в защите стараются выполнять игровое задание. В атаке пока не получается.

Алексей Юрьевич, почему грустите? Мы же выиграли…

Алексей Жамнов: Хочу в следующий раз прийти, и чтобы счет был не 2:0, а поубедительнее.

Важно, что в первых матчах у нас две победы?

Алексей Жамнов: Хорошо, что две победы. Но для нас самое главное, чтобы была игра. Дальше соперники будут сложнее. Надо, чтобы больше моментов ребята создавали. Эти нюансы надо подредактировать.

Прогресс по сравнению с первым матчем вы увидели?

Алексей Жамнов: Пока сложно сказать. Две шайбы забили. Будем смотреть.

Правильно мы понимаем, что сейчас негатива больше, чем после игры со Швейцарией?

Алексей Жамнов: В первом матче было больше волнения, не было игровой практики. Сейчас уже по-другому реагируешь.