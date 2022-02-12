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12.02.2022 14:45

Первый тренер Вероники Степановой: Она сразу выделялась

Открытием олимпийского сезона стала 21-летняя лыжница с Камчатки Вероника Степанова. О ней заговорили после эстафеты на Кубке мира в Лиллехаммере в начале декабря. Неожиданно для многих вчерашнюю юниорку поставили на решающий четвертый этап. Вероника сумела обойти соперниц из Швеции и Норвегии и принесла сборной долгожданное золото. К слову, когда наша национальная женская команда выигрывала на этапах Кубка мира эстафету в последний раз, финишерке было всего три года.
Текст: Сергей Набивачев (Камчатский край)

Родилась Вероника в городе Елизове. Родители, как и многие на Камчатке, увлекаются спортом - мама была лыжницей. И после очередной спортивной трансляции решили отдать маленькую Веронику в спортивную школу. Как рассказывал "РГ" первый тренер Петр Яковлев, она сразу выделялась. Поэтому соревновалась с девочками старше себя и тренировалась в группе с мальчиками.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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Спортсменка активна в соцсетях, где рассказывает о тренировках, подготовке к Олимпиаде, делится мыслями по разным поводам. У нее сложился образ человека, который никогда не нервничает. По словам Вероники, в ночь перед гонкой она спит либо хорошо, либо очень хорошо. Вот что заставило ее переживать, так это тесты на коронавирус.

"Сдала негативный ПЦР-тест, первый "зачетный" для допуска на Олимпиаду. А пока ждала результат, не выдержала и сделала сама себе антиген-тест. Такие дела", - поделилась Вероника Степанова с подписчиками своей страницы в Instagram.

Родной город лыжницы Елизово довольно небольшой. Но с завидной регулярностью дает стране сильных спортсменов в зимних видах. Земляк Вероники Степановой - легенда российского горнолыжного спорта Александр Хорошилов, для которого эта Олимпиада-2022 пятая. Александр - единственный российский горнолыжник, кто выигрывал этап Кубка мира. Также родом из Елизова участник трех Олимпиад горнолыжник Андрей Филичкин, чемпионка мира по биатлону 1998 года Анна Спрунг и чемпион Европы по биатлону 2005 года в эстафете Алексей Болтенко.

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