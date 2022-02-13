"Перед русскими нужно снять шляпу": норвежцы - о победе россиян в лыжной эстафете
Норвежским лыжникам нужно снять шляпу перед россиянами и быть довольными серебряными медалями в эстафете 4х10 км на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение в беседе с журналистами выразил член норвежской команды Пол Голберг.
Усилиями Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова наша сборная впервые в новейшей истории (с 1994 года) сумела выиграть мужскую лыжную эстафету на Олимпиаде. Скандинавы финишировали вторыми, уступив лидерам 1 минуту 7,2 секунд.
"Трасса и раньше была сложной, а сегодня из-за ветра и снега было еще сложнее. Это настоящий вызов на высоте, однако мы сделали все возможное. Четверка российских ребят была лучше, так что я просто снимаю перед ними шляпу и постараюсь довольствоваться серебряной медалью", - сказал Голберг.
В свою очередь тренер норвежцев Эйрик Мюр Носсум отметил силу российской сборной и признался, что разочарован итогами гонки.
"Поражение в мужской эстафете всегда разочаровывает. Российская команда, которая идет быстрее нашей на трех из четырех этапов, действительно сильна. Но все равно обидно проигрывать", - приводит слова Носсума TV2.
Россия выиграла золото Олимпиады в мужской лыжной эстафете
Мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на Олимпийских играх. В составе российской команды выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Серебро завоевала команда Норвегии. Тройку призеров замкнули французы
Восьмой день Олимпиады принес России третье золото
На Олимпийских играх в Пекине завершился восьмой соревновательный день. Российским болельщикам он запомнится триумфальной победой в женской лыжной эстафете 4х5 км. Это позволило нашей команде превзойти результат Олимпиады-2018, где были завоеваны две золотые медали
Сборная России потерпела первое поражение на олимпийском хоккейном турнире
Сборная России по хоккею в овертайме проиграла команде Чехии в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине. Встреча завершилась со счетом 6:5. При этом российские хоккеисты уже оформили путевку в четвертьфинал
Синицина-Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на Олимпиаде
Французы Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон выиграли ритм-танец на Олимпийских играх в Пекине, обновив собственный мировой рекорд. Действующие чемпионы мира и Европы россияне Виктория Синицина - Никита Кацалапов занимают второе место, они получили от судей лучшие оценки в сезоне