Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
13:40
Биатлон
Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
14:00
Шорт-трек
Мужчины. Женщины
15:55
Конькобежный спорт
Женщины. 500 м
4:05
14 февраля - Фигурное катание
Танцевальные пары. Финальный вид - произвольный танец
13.02.2022 13:38

"Перед русскими нужно снять шляпу": норвежцы - о победе россиян в лыжной эстафете

Текст: Артур Нанян

Норвежским лыжникам нужно снять шляпу перед россиянами и быть довольными серебряными медалями в эстафете 4х10 км на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение в беседе с журналистами выразил член норвежской команды Пол Голберг.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Сборная России превзошла результат Олимпиады-2018 по числу золотых медалей

Усилиями Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова наша сборная впервые в новейшей истории (с 1994 года) сумела выиграть мужскую лыжную эстафету на Олимпиаде. Скандинавы финишировали вторыми, уступив лидерам 1 минуту 7,2 секунд.

"Трасса и раньше была сложной, а сегодня из-за ветра и снега было еще сложнее. Это настоящий вызов на высоте, однако мы сделали все возможное. Четверка российских ребят была лучше, так что я просто снимаю перед ними шляпу и постараюсь довольствоваться серебряной медалью", - сказал Голберг.

В свою очередь тренер норвежцев Эйрик Мюр Носсум отметил силу российской сборной и признался, что разочарован итогами гонки.

"Поражение в мужской эстафете всегда разочаровывает. Российская команда, которая идет быстрее нашей на трех из четырех этапов, действительно сильна. Но все равно обидно проигрывать", - приводит слова Носсума TV2.

Россия выиграла золото Олимпиады в мужской лыжной эстафете

Россия выиграла золото Олимпиады в мужской лыжной эстафете

Мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на Олимпийских играх. В составе российской команды выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Серебро завоевала команда Норвегии. Тройку призеров замкнули французы

Восьмой день Олимпиады принес России третье золото

Восьмой день Олимпиады принес России третье золото

На Олимпийских играх в Пекине завершился восьмой соревновательный день. Российским болельщикам он запомнится триумфальной победой в женской лыжной эстафете 4х5 км. Это позволило нашей команде превзойти результат Олимпиады-2018, где были завоеваны две золотые медали

Сборная России потерпела первое поражение на олимпийском хоккейном турнире

Сборная России потерпела первое поражение на олимпийском хоккейном турнире

Сборная России по хоккею в овертайме проиграла команде Чехии в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине. Встреча завершилась со счетом 6:5. При этом российские хоккеисты уже оформили путевку в четвертьфинал

Синицина-Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на Олимпиаде

Синицина-Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на Олимпиаде

Французы Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон выиграли ритм-танец на Олимпийских играх в Пекине, обновив собственный мировой рекорд. Действующие чемпионы мира и Европы россияне Виктория Синицина - Никита Кацалапов занимают второе место, они получили от судей лучшие оценки в сезоне