"Перед русскими нужно снять шляпу": норвежцы - о победе россиян в лыжной эстафете

Норвежским лыжникам нужно снять шляпу перед россиянами и быть довольными серебряными медалями в эстафете 4х10 км на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение в беседе с журналистами выразил член норвежской команды Пол Голберг.

Усилиями Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова наша сборная впервые в новейшей истории (с 1994 года) сумела выиграть мужскую лыжную эстафету на Олимпиаде. Скандинавы финишировали вторыми, уступив лидерам 1 минуту 7,2 секунд.

"Трасса и раньше была сложной, а сегодня из-за ветра и снега было еще сложнее. Это настоящий вызов на высоте, однако мы сделали все возможное. Четверка российских ребят была лучше, так что я просто снимаю перед ними шляпу и постараюсь довольствоваться серебряной медалью", - сказал Голберг.

В свою очередь тренер норвежцев Эйрик Мюр Носсум отметил силу российской сборной и признался, что разочарован итогами гонки.

"Поражение в мужской эстафете всегда разочаровывает. Российская команда, которая идет быстрее нашей на трех из четырех этапов, действительно сильна. Но все равно обидно проигрывать", - приводит слова Носсума TV2.