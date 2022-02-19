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19.02.2022 11:13

Большунов выиграл третье золото Олимпиады в Пекине

Текст: Максим Домчев
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 30 км с масс-стартом на Олимпиаде в Пекине. Иван Якимушкин стал серебряным призером.

Долгожданный мужской лыжный марафон незадолго до начала едва не был отменен из-за мороза и сильнейшего ветра. Организаторы приняли решение сократить дистанцию на 20 км, что справедливо вызвало недовольство со стороны российского тренерского штаба, посчитавшего, что такое решение явно на пользу норвежцу Йоханнесу Клебо.

На старт гонки вышли четыре россиянина - Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин и Артем Мальцев. Они с первых же метров старались держаться в группе лидеров. Ближе к середине трассы начал заметно отставать Клебо, а вскоре он и вовсе сошел. Но впереди шла группа из 10 спортсменов, в которой за медали боролась и четверка россиян.

Ближе к финишу вперед вышла пятерка спортсменов - Большунов, Якимушкин и Мальцев, а также норвежцы Симен Крюгер и Шюр Рете, но их смогла догнать тройка, в которой был и Спицов. За километр до финиша Большунов, Крюгер и Якимушкин убежали от остальных.

На финише Большунов ускорился и смог убежать от конкурентов. А Якимушкин дожал-таки Крюгера, став вторым!

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