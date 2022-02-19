Клебо сошел с дистанции по ходу масс-старта на Олимпиаде в Пекине

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сошел с дистанции сокращенного лыжного марафона на Олимпийских играх в Пекине.

Дистанция была сокращена с 50 км до 30 км. В ней принимают участие четыре представителя России - Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин и Артем Мальцев.

Все россияне находятся в лидирующей группе, а норвежец Йоханнес Клебо принял решение отказаться от продолжения борьбы после того как отстал более чем на минуту.