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19.02.2022 11:04

Клебо сошел с дистанции по ходу масс-старта на Олимпиаде в Пекине

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сошел с дистанции сокращенного лыжного марафона на Олимпийских играх в Пекине.

Дистанция была сокращена с 50 км до 30 км. В ней принимают участие четыре представителя России - Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин и Артем Мальцев.

Все россияне находятся в лидирующей группе, а норвежец Йоханнес Клебо принял решение отказаться от продолжения борьбы после того как отстал более чем на минуту.

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