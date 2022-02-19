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19.02.2022 12:32

Большунов вышел на награждение после масс-старта в золотой обуви

Текст: Максим Домчев
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Российский лыжник Александр Большунов после победы в масс-старте вышел на церемонию награждения в золотой обуви.

В субботу в заключительной мужской гонке Олимпийских игр в Пекине Большунов выиграл третью золотую медаль на Играх, установив новый рекорд по числу завоеванных наград среди представителей этого вида спорта.

После финиша россиянин переоделся в специально приготовленную пару обуви золотого цвета, в которой и вышел на цветочное награждение.

25-летний Большунов в Пекине-2022 завоевал три золотые, серебряную и бронзовую медали в пяти гонках, в которых принимал участие, став обладателем неофициального титула "Короля лыж" на этих Играх.

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