Большунов вышел на награждение после масс-старта в золотой обуви

Российский лыжник Александр Большунов после победы в масс-старте вышел на церемонию награждения в золотой обуви.

В субботу в заключительной мужской гонке Олимпийских игр в Пекине Большунов выиграл третью золотую медаль на Играх, установив новый рекорд по числу завоеванных наград среди представителей этого вида спорта.

После финиша россиянин переоделся в специально приготовленную пару обуви золотого цвета, в которой и вышел на цветочное награждение.

25-летний Большунов в Пекине-2022 завоевал три золотые, серебряную и бронзовую медали в пяти гонках, в которых принимал участие, став обладателем неофициального титула "Короля лыж" на этих Играх.