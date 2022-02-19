Жена Большунова отреагировала на победу Александра в масс-старте: Мой король

Жена Александра Большунова Анна после финиша в усеченном марафоне на Олимпиаде отреагировала на его победу. Она опубликовала в Instagram фотографию мужа в заключительной гонке и подписала ее: "Мой король".

Большунов стал первым в гонке на 30 км, незадолго до финиша оторвавшись от преследователей. Эта золотая медаль стала для него третьей в Пекине.

Ранее он побеждал в скиатлоне и в составе эстафетной команды. Также на его счету серебро и бронза. Большунов также установил рекорд по числу выигранных медалей на одной Олимпиаде.