Жена Большунова отреагировала на победу Александра в масс-старте: Мой король
Жена Александра Большунова Анна после финиша в усеченном марафоне на Олимпиаде отреагировала на его победу. Она опубликовала в Instagram фотографию мужа в заключительной гонке и подписала ее: "Мой король".
Большунов стал первым в гонке на 30 км, незадолго до финиша оторвавшись от преследователей. Эта золотая медаль стала для него третьей в Пекине.
Ранее он побеждал в скиатлоне и в составе эстафетной команды. Также на его счету серебро и бронза. Большунов также установил рекорд по числу выигранных медалей на одной Олимпиаде.
Большунов: Великим себя не считаю. Я король лыж? Это у вас надо спросить
Российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями после третьей победы на Олимпиаде в Пекине. "Чувства грандиозные. Можете называть меня как хотите, но я себя великим не считаю. Хочу сказать большое спасибо китайской земле, что она меня так приняла", - сказал он
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