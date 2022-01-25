Норвежским лыжникам отложили вылет в Пекин из-за ковида у тренера

Неприятная ситуация сложилась в стане мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам. Ковидом заразился тренер команды Арильд Монсен. Все восемь лыжников, входящих в олимпийский состав, включая победителя "Тур де Ски"-2022 и лидера Кубка мира Йоханнеса Клебо, получили статус близких контактов.
Арильд Монсен Фото: instagram.com/arildmonsen
Как следствие, их вылет в Пекин переносится с 27 января на 31-е. Полетят они на втором чартерном рейсе олимпийской сборной Норвегии.
В состав лыжной сборной Норвегии на Олимпиаду-2022 помимо Йоханнеса Клебо вошли Ханс Кристер Холунн, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Ховард Сулос Таугбель, Эрик Валнес, Пол Гульберг и Шюр Рете.
Первая олимпийская гонка у мужчин - скиатлон (15 км классикой + 15 км коньком) - запланирована на 6 февраля.