Норвежским лыжникам отложили вылет в Пекин из-за ковида у тренера

Неприятная ситуация сложилась в стане мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам. Ковидом заразился тренер команды Арильд Монсен. Все восемь лыжников, входящих в олимпийский состав, включая победителя "Тур де Ски"-2022 и лидера Кубка мира Йоханнеса Клебо, получили статус близких контактов.

Арильд Монсен Фото: instagram.com/arildmonsen