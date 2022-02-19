Немецкие бобслеистки взяли золото и серебро Олимпиады в двойках
В соревнованиях двоек на Олимпийских играх в Пекине первые два места заняли бобслеистки из Германии. По итогам четырех попыток на первом месте финишировал экипаж Лауры Нольте и Деборы Леви - 4:03.96.
На второй строчке расположились Мариама Яманка и Александра Бургхардт - 0.77 секунды они уступили победительницам.
Бронза на счету американского экипажа в составе Эланы Майерс-Тейлор и Сильвии Хоффман (+1.52).
В соревнованиях принимали участие два российских экипажа. Экипаж Надежды Сергеевой стал девятым, а Анастасии Макаровой - 19-м.
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