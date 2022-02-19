Тарасова - Морозов: Обидно проигрывать, когда какие-то сотые решают судьбу золота
Евгения Тарасова и Владимир Морозов поделились своими эмоциями после завоевания серебра в турнире парников на Олимпиаде в Пекине.
- Сейчас чувствуем, что можно выдохнуть. Внутри эмоциональная пустота. Хочется прийти в себя и насладиться этим моментом, мы справились, сделали все, что могли, и вчера, и сегодня, - отметил Морозов. - Это итог не только двух недель, а четырех лет. У нас были сложности, проблемы, банально льда не было, когда началась пандемия. Но в этом сезоне мы попросились к Этери Тутберидзе. Она вязла нас, несмотря на то, что у нее девочки претендовали на пьедестал. Нашла команду, организовала работу. Я считаю, нам повезло, что мы попали к ней.
Тарасова - Морозов проиграли китайской паре 0,63 балла.
- Сотые решили судьбу золота. Ювелирный отрыв. Обидно, конечно, - согласился Морозов.
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