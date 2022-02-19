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19.02.2022 18:42

Сборная Словакии по хоккею впервые в истории завоевала бронзу Олимпиады

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Сборная Словакии в матче за третье место переиграла команду Швеции - 4:0. Дубль на счету 17-го Юрая Слафковски.

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Словацкие хоккеисты второй раз в истории играли за бронзу Олимпийских игр. Впервые это произошло в 2010 году, тогда они потерпели поражение от Финляндии.

В первом периоде командам не удалось отличиться. А во втором о себе напомнил самый яркий игрок сборной Словакии - 17-летний Юрай Слафковски, являющийся лучшим снайпером турнира. Следом словаки получили численное преимущество, и Самуэль Такач во второй раз огорчил соперника.

Шведы в оставшееся время предприняли попытку отыграться, но оборона словацкой команды четко и надежно действовала у своих ворот.

А в самом конце встречи Слафковски и Павол Ренеда установили окончательный результат - 4:0. Сборная Словакии впервые в своей истории попала в тройку лучших на Олимпиаде.

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