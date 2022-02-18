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18.02.2022 23:11

"Да, нам везет. Вы это хотели сказать?" Сборная России вышла в финал Олимпиады

Сборная России второй раз подряд вышла в финал Олимпиады. В полуфинале наши в серии буллитов справились со шведами - 2:1.
Текст: Илья Соболев (Пекин)

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал победу нашей сборной над датчанами в четвертьфинале валидольной. Но по сравнению с полуфиналом, та игра была для нервов легкой прогулкой.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Алексей Жамнов: Быть в финале две Олимпиады подряд - дорогого стоит

Шведы еще в матче с канадцами (2:0) доказали, что умеют терпеть. И когда россияне после красивого прохода Антона Слепышева открыли счет в дебюте второго периода, радоваться было рано. В третьей 20-минутке скандинавы подкараулили ошибку Арсения Грицюка. Первый бросок в результате контратаки наш голкипер Иван Федотов отразил, а вот с добиванием Антона Ландера не справился - 1:1.

После этого момента игра пошла, как говорят в таких случаях, до гола. Напряжение росло с каждой секундой. Даже обычно тихая китайская публика, собравшаяся на трибунах, начала охать и ахать от того, что происходило на льду.

Когда игра перешла в дополнительное время, стало тревожно. Предыдущий овертайм в формате три на три мы уступили на групповом этапе чехам. И теперь тоже выглядели не слишком убедительно. "Главное было контролировать шайбу, создавать моменты. Там нужно было катание, движение", - скажет потом наставник нашей сборной Алексей Жамнов. Но все перечисленное больше удавалось сопернику. На 67-й минуте шведы так здорово все разыграли, что их игроку оставалось просто переправить шайбу в пустые ворота. Россиян спас Владимир Ткачев, вовремя подставивший клюшку.

А затем - серия буллитов. К слову, первая для сборной России на Олимпийских играх, как минимум, с 1992 года.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Арсений Грицюк: Я виноват в первом пропущенном голе, очень хотел это исправить

Лотерея? И да, и нет. Послушайте парней, которые сегодня свои попытки реализовали. Егор Яковлев: "На буллит выходил, знал, что буду делать. Спасибо Данису Зарипову, мы говорили, он сказал, что под мышкой мертвая зона, туда бросать". Арсений Грицюк: "Я смотрел, как бьют ребята, что делает Юханссон". Хотя тот же Грицюк признает: "Какое бы у тебя мастерство не было, ты можешь 500 раз забить, выйти на финал и у тебя не получится. Потому что вратарь тоже не просто так там стоит".

Задача тренера - угадать, кто готов бить буллиты здесь и сейчас. Конечно, есть тренировки. "На тренировках мы смотрим, моделируем буллиты. Смотрим, кто может забить, кто не может. Как игроки используют свою технику, как стараются забить". И все равно, нужно прочувствовать "поймать момент, кого выпустить", - говорит Алексей Жамнов. Он, выходит, поймал. Забили Никита Гусев, Егор Яковлев, а решающий буллит хладнокровно исполнил тот самый Грицюк, по вине которого был пропущен гол в матче. Что не говори, а жизнь действительно лучший драматург. Буллитом 20-летнего форварда был впечатлен даже главный тренер шведов Юхан Гарпенлов: "Тот паренек взвалил всю Россию на свои плечи и забил решающую шайбу".

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Главный тренер сборной Швеции Гарпенлов: Тот паренек взвалил всю России на свои плечи

- Я виноват в первом голе, потерял шайбу в чужой зоне, - сразу сказал Арсений. И у меня прямо сидело в душе, что моя ошибка может навредить всей команде. Очень хотел выйти и исправить это. Очень рад, что Ваня Федотов дал шанс нескольким ребятам пробить буллиты. Когда очередь дошла до меня, я сразу знал, что буду делать. Когда ты начинаешь перебирать варианты в голове, у тебя может потеряться мысль. Я сразу знал, что буду делать.

Велик соблазн все свалить на везение. Тем более по ходу матча россиян однажды выручила штанга. К слову, у Жамнова спросили про удачу напрямую. Алексей Юрьевич вышел из себя: "Ну да, нам везет. Вы это хотите сказать?" И понять раздражение главного тренера можно. За видимым везением чувствуется кропотливая работа. Как тренерского штаба, так и игроков. Нюансы, о которых говорили Жамнов и хоккеисты касательно той же серии буллитов, это подтверждают. Поэтому уместно вспомнить и другую известную максиму: везет сильнейшим.

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